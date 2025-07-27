高雄惡男全裸穿透明雨衣戴安全帽面罩逛超商 女子嚇得花容失色

高市一名男子今天凌晨頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩，逛三民區一家超商，看似正常的穿著，近看才知男子竟全裸，如透明人露鳥，嚇壞店前女子，民眾拍下畫面PO網，警方指，已循線追查這名噁男身分。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影音，只見一名頭戴安全帽、身穿輕便型雨衣、臉上照著僅露出雙眼、嘴巴的面罩、腳踩藍白拖的男子，今天凌晨1時許走進三民區大豐二路一家超商買東西，隨後又走出超商。

隨著畫面鏡頭拉近一看，原來男子全身一絲不掛，僅穿了一件透明雨衣，如同公然露鳥，將超商前的女子嚇得花容失色，男子淡定轉頭看拍攝的民眾，快步離開現場。