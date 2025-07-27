台中西屯大樓男子墜落 體格瘦小一度被誤傳是少年 送醫不治

台中市西屯區一棟大樓在今天清晨近6時許，傳出有男子墜落車道案件，救護車到場時，因男子體格瘦小、長相清秀，一度誤會是未成年，但後續送醫後，經確認身分為年約20歲的男子，經院方急救後，已宣告不治，後續將通報轄區派出所，聯絡檢察官釐清死因。

台中市消防局在今天清晨5時許獲報，西屯區一棟大樓傳出墜落案件，據民眾通報，疑似有男子從高處墜落，高度不詳，經派遣協和分隊1車3人前往救護，同步通知市警局。

救護車到場回報車上載送1名傷患、男性、身分、肢體多處變形、OHCA，送往台中榮總急救，院方急救後宣告不治，年齡約為20多歲，詳細的案發原因，有待警方後續釐清。