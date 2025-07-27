鶯歌火警奪妻女2命 檢方從重依殺人罪求處縱火夫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

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新北市鶯歌區今年4月初發生住宅火警，無業黃姓男子僅因向妻子討錢不成，遭妻子以言語譏諷是「沒路用的人」，竟縱火奪走妻女二命，新北地檢署日前偵結起訴黃男，並請求法院從重依殺人罪斷處。

新北市無業黃姓男子（59歲）與58歲妻子張姓婦人及25歲黃姓女兒，三人住新北鶯歌區福隆一街某連棟三層樓公寓，今年4月2日中午案發前上住處三樓向妻子索討數百元想買東西被拒，還被罵「沒路用的人」，又不讓他吃飯，他返回二樓房間用打火機點燃塑膠等雜物洩憤，沒想到火勢一發不可收拾，他見房間起火就關門下樓離開。

新北市消防局當時獲報公寓二樓有大量火煙竄出，出動44輛各式消防車及116人前往搶救，消防人員進入火場搜救，在二樓往三樓的樓梯間發現張婦及黃女已成焦屍，研判兩人想衝下樓逃生，因火煙太猛烈，昏倒在樓梯間喪命。消防隊一個多小時撲滅火勢，檢視燃燒面積100多平方公尺。

新北市三峽警方調閱起火公寓周邊監視器，發現火警發生前黃男早一步從起火戶獨自離開，懷疑涉有重嫌，隨後發現他在附近徘徊身上並放有四個打火機，將人帶返派出所，面對員警詢問，起初黃男沉默或傻笑不答，員警發現他手部輕微灼傷，且外套有三處火燒破洞痕跡，進一步追問，他才氣憤說「就是跟她討錢不給才生氣在房間放火燒雜物。」

當時警詢後依放火及殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，新北檢方訊後向法院聲請羈押禁見，新北地院裁准羈押，迄今仍關在台北看守所但不禁見。

新北地檢署檢察官日前偵結此案，認為黃男在住處內點燃打火機縱火，造成妻女無法及時逃離火場，均因一氧化碳中毒及身體多處大面積燒灼傷致死，涉犯放火燒燬現供人使用住宅罪與殺人兩罪嫌，請求法院從重依殺人罪斷處。

新北市鶯歌區今年4月初發生住宅火警，黃姓男子向妻子討錢不成，縱火奪走妻女2命，新北地檢署日前從重依殺人罪嫌起訴黃男。圖／聯合報系資料照
新北市鶯歌區今年4月初發生住宅火警，黃姓男子向妻子討錢不成，縱火奪走妻女2命，新北地檢署日前從重依殺人罪嫌起訴黃男。圖／聯合報系資料照
新北市鶯歌區今年4月初發生住宅火警，黃姓男子向妻子討錢不成，縱火奪走妻女2命，新北地檢署日前從重依殺人罪嫌起訴黃男。圖／聯合報系資料照
新北市鶯歌區今年4月初發生住宅火警，黃姓男子向妻子討錢不成，縱火奪走妻女2命，新北地檢署日前從重依殺人罪嫌起訴黃男。圖／聯合報系資料照

妻子 殺人

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