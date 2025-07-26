凌晨國道逆行 休旅車撞轎車2死

李姓休旅車駕駛疑似酒駕，昨天凌晨在國道三號逆向行駛五十五公里，與正常行駛的轎車對撞，兩車嚴重變形，李與葉姓轎車駕駛雙亡。圖／民眾提供

李姓男子疑似酒駕，昨天凌晨在國道三號逆向行駛五十五公里，與正常行駛的葉姓轎車駕駛對撞，兩人雙雙死亡。葉母質疑警方未即時攔截，痛哭「孩子連反應時間都沒有就死了」。

國道公路警察局第八公路警察大隊表示，昨日凌晨一點多接獲通報，有輛休旅車從嘉義竹崎交流道逆向上國道，巡邏車立即趕赴設點，先於交流道外側攔查，但李駕駛的休旅車未停，直接闖過。隨後警方聯繫工務段，於南雲交流道以工程車協助設置障礙，對方仍未配合指揮，繼續逆向行駛。

一點四十五分休旅車行駛至國道三號南下二四四點五公里處、南投竹山路段，撞上內側正常行駛的轎車。兩輛車高速對撞，嚴重變形，破碎的零件散落滿地，李當場被拋出車外，身體多處骨折，明顯無生命跡象，送醫後宣告不治；葉姓駕駛受困車內，經破壞器材搶救脫困，也無生命跡象，送醫仍不治。

警方表示，李姓休旅車駕駛六十歲，葉姓轎車駕駛三十五歲。車禍現場一片狼藉，國道南下車道一度封閉，清晨近三點才恢復單線通行。警方說明，葉姓駕駛與車主非同一人，初期難以確定身份，後來才經家屬確認。

葉姓死者家屬接獲噩耗趕抵殯儀館，母親哭訴「我兒子就這樣無辜被撞死。逆向車怎麼可以這麼囂張，開五十幾公里都沒人擋得住？」、「我兒子這麼年輕，他連反應時間都沒有，就這樣死了。」家屬質疑「警方明明設了兩次攔截，怎麼都沒擋下來？」

警方表示，深夜時段警力不足，已依程序調派巡邏車設點，並請交通部高速公路局工務單位協助攔查，但逆向車多次閃避、不理指揮。警方補充，理論上若條件許可會封鎖內、中、外三線道，但受限人力與時間，當時僅能就近設點攔截。

南投地檢署檢察官會同法醫相驗，並針對李姓駕駛採集檢體，檢驗酒精與藥物反應。李是否涉及毒駕，待進一步釐清。