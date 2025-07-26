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中市「轎車撞公車」意外 警方處理到一半又來一組擦撞事故

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

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台中市太平區今晚接連發生兩件轎車和公車碰撞事故。起先是林姓男子晚上駕車超車時，因駛進對向車道，而和對向的公車撞上。接著，警方縮減車道處理時，卻又有另輛轎車和公車交會時又不慎輕微擦撞，所幸兩事故僅林姓男子雙手和左腳有輕微擦挫傷。

據了解，當時林姓男子晚上6時50分駕車由太平精武橋方向沿中山路往新福路方向行駛，逆向超車時撞上張姓男子駕駛的公車。林的轎車左前車頭與公車的左前車頭都被撞爛。

未料，正當警方縮減車道處理此事故時，又有另輛轎車和公車交會時擦撞。兩事故的4位駕駛人經酒測，均無酒駕情事。

轎車左前車頭與公車的左前車頭都被撞爛。圖／民眾提供
轎車左前車頭與公車的左前車頭都被撞爛。圖／民眾提供
林姓男子的轎車左前車頭與公車的左前車頭都被撞爛。圖／民眾提供
林姓男子的轎車左前車頭與公車的左前車頭都被撞爛。圖／民眾提供

公車 台中市

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