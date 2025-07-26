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在圈票處做什麼？女子停留時間太久遭疑 手機內被抓包「空白選票照片」
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陳姓女子今天領取立委林沛祥罷免案選票，圈選時間偏久，選務人員起疑。警方檢視她的手機，發現她拍攝空白選票照片，檢方認定違反公職人員選舉罷免法，將函送選委會裁處，依法可罰3萬元以上，30萬元以下罰鍰。
林沛祥罷免案今天投票日，年近30歲陳女今天上午進入中正區設籍地的投票所，領取選票獨自進入圈票處後，選務人員發現她停留時間異常的久，並疑拿手機拍照，通知現場員警處理。
陳女拍照的用意，疑是要用來向家人證明她有去投票。因此警員查驗陳女手機時，發現確有1張剛剛拍攝的空白選票照片，將她帶回警局製作筆錄。
選罷法第65條第3款規定，「除執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所。但已關閉電源之行動裝置，不在此限。」陳女手機有空白選票照片，檢方認為違反選罷法，警方將函送基隆市選委會裁罰。
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