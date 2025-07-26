快訊

罷免開票結果／726大罷免重創綠營 2026新北市長人選暗潮湧動

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」看這裡 藍綠白戰況揭曉

726罷免開票／24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

聽新聞
0:00 / 0:00

在圈票處做什麼？女子停留時間太久遭疑 手機內被抓包「空白選票照片」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

陳姓女子今天領取立委林沛祥罷免案選票，圈選時間偏久，選務人員起疑。警方檢視她的手機，發現她拍攝空白選票照片，檢方認定違反公職人員選舉罷免法，將函送選委會裁處，依法可罰3萬元以上，30萬元以下罰鍰。

林沛祥罷免案今天投票日，年近30歲陳女今天上午進入中正區設籍地的投票所，領取選票獨自進入圈票處後，選務人員發現她停留時間異常的久，並疑拿手機拍照，通知現場員警處理。

陳女拍照的用意，疑是要用來向家人證明她有去投票。因此警員查驗陳女手機時，發現確有1張剛剛拍攝的空白選票照片，將她帶回警局製作筆錄。

選罷法第65條第3款規定，「除執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所。但已關閉電源之行動裝置，不在此限。」陳女手機有空白選票照片，檢方認為違反選罷法，警方將函送基隆市選委會裁罰。

陳女今天投票圈選時間偏久，選務人員起疑。警方檢視她的手機，發現她拍攝空白選票照片，將被函送選委會裁處，依法可罰3萬元以上，30萬元以下罰鍰。示意圖。圖／聯合報系資料照片
陳女今天投票圈選時間偏久，選務人員起疑。警方檢視她的手機，發現她拍攝空白選票照片，將被函送選委會裁處，依法可罰3萬元以上，30萬元以下罰鍰。示意圖。圖／聯合報系資料照片

投票 罷免 林沛祥 選罷法 基隆市選委會

延伸閱讀

【即時短評】林沛祥大勝謝國樑連任路軍心穩 綠4連敗得重整旗鼓

罷免開票結果／贏逾3萬票！林沛祥給謝國樑大擁抱 「基隆人再拒絕惡罷」

罷免即時開票／林沛祥篤定贏了！不同意票領先逾2萬2 比謝國樑還多

罷免即時開票／基隆罷林沛祥不同意票拉開差距 贏同意票逾1.2萬票

相關新聞

影／疑酒駕上國道逆向奪兩命 死者母淚訴：為何放任肇事者一路狂飆？

國道3號今日凌晨發生嚴重車禍，李姓男子疑似酒駕，從嘉義縣竹崎交流道逆向北上，沿路狂飆55公里，最終在竹山路段與葉姓男子駕...

涂權吉開票現場傳意外 7旬翁吃包子突噎到命危急送醫

今罷免首波投票，桃園第二選區立委涂權吉罷免未通過，不過1名73歲老翁疑似過於開心，吃包子的時候不慎噎到，現場無生命心跳，...

在圈票處做什麼？女子停留時間太久遭疑 手機內被抓包「空白選票照片」

陳姓女子今天領取立委林沛祥罷免案選票，圈選時間偏久，選務人員起疑。警方檢視她的手機，發現她拍攝空白選票照片，檢方認定違反...

車借朋友竟開進河床自行脫困 一早回現場驚見車快滅頂

48歲葉姓男子跟朋友48歲陳男借車，25日晚間11時因不熟悉路況，葉男跟著導航開，不小心將汽車開到屏東縣枋寮鄉內寮村北勢...

客運撞倒路邊機車 司機趕載客急留字條「非常抱歉」仍得吃罰單

國光客運37歲陳姓駕駛昨天下午近5點在苗栗縣頭份市不慎撞倒路邊停放的一輛普通重機，他因趕時間要載客往台北，且未見機車車主...

高雄機車騎士突莫名倒地 當場遭大貨車輾爆頭慘死輪下

33歲菲籍麥姓男子今天傍晚5時騎機車行經高市楠梓區學專路，同方向由蔣姓男子駕駛的大貨車行駛而過，沒多久，麥男突然莫名倒地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。