車借朋友竟開進河床自行脫困 一早回現場驚見車快滅頂
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48歲葉姓男子跟朋友48歲陳男借車，25日晚間11時因不熟悉路況，葉男跟著導航開，不小心將汽車開到屏東縣枋寮鄉內寮村北勢溪河床上，葉男自行脫困後，告知陳男車輛位置後，陳男今一早到現場一看，北勢溪溪水暴漲，車子幾乎要滅頂，相當苦惱。
屏東縣枋寮警分局今上午7時51分接到報案，內寮村北勢溪河床有民眾需要協助，警方到場發現，車主48歲陳男將汽車借給朋友葉男開，朋友不熟路況，跟著導航指示，昨晚間竟然開到河床上，葉男從河床自行脫困。
車主陳男今天一早回到現場看，北勢溪溪水暴漲，加上枋寮昨晚又下起大雨，河床水流湍急，警方現場協助聯繫拖吊車到場，業者到場後評估現場河床水流湍急，只能等待水位退去後，才能拖吊，車主陳男希望水能趕快退去，將車子盡快拖吊檢修。
警方提醒，導航系統只是輔助，開車時應注意標示及當下天氣狀況，避免危險情事發生。
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