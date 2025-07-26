快訊

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

聽新聞
0:00 / 0:00

影／疑酒駕上國道逆向奪兩命 死者母淚訴：為何放任肇事者一路狂飆？

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

國道3號今日凌晨發生嚴重車禍，李姓男子疑似酒駕，從嘉義縣竹崎交流道逆向北上，沿路狂飆55公里，最終在竹山路段與葉姓男子駕駛對撞，雙雙身亡。葉男母親悲痛「我兒子這麼年輕，他連反應時間都沒有就死了！」質疑警力調度失當。

國道第八警察大隊表示，26日凌晨1時接獲通報，有休旅車自竹崎交流道逆向駛上國道。警方立即調派巡邏車設點攔截，第一波在交流道外側設置攔截點，但休旅車未直接衝過；接著在南雲交流道設第二攔截點，由工程車封鎖內側車道，逆向車未理會，再度突破攔截點。

凌晨1時45分，休旅車駛至國道3號南下244.5公里處，與內側轎車迎面對撞，衝擊力道猛烈，兩輛車嚴重變形，破碎零件散落一地。60歲李男被拋出車外明顯死亡，送醫後宣告不治；35歲葉姓男子受困轎車，消防人員破壞車體後救出，發現其四肢骨折、腰椎疑似斷裂，呈OHCA狀態（到院前無呼吸心跳），送醫後不治。

國道警方說明，當時以一輛巡邏車管制三線道的部分路段，休旅車確有突破空間，李男也閃避攔檢，加上夜間警力較薄，無法在短時間內全面封閉所有車道，才導致事故發生。

葉男家屬趕抵殯儀館，悲痛萬分。母親哭訴：「他不是酒駕，也不是飆車，什麼錯都沒有，為什麼他要死？國道怎麼能讓肇事駕駛這麼囂張，一路逆向開了55公里？我兒子反應時間都沒有，就這樣慘死？」家屬表示，警方為什麼兩次攔查都攔不到？真的無法理解。

警方強調，接獲通報後即依規定調度人力處理，並請工務段協助設置工程車阻擋，但李男強行突破。目前已報請檢方調查。

檢察官下午相驗後，李男是否涉及酒駕或毒駕，因為偵查不公開，不便透露，不過法醫已採集李男檢體化驗，以釐清案情。至於李男逆向行駛動機與去向，也待進一步調查。

法界人士指出，若證實李男酒駕並拒檢導致死傷，可能觸犯過失致死或更重罪名，最重可處無期徒刑。警方將配合檢方釐清責任，並檢討攔截應變流程。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國道3號休旅車逆向行駛，在竹山路段對撞轎車，兩名駕駛慘死。圖／民眾提供
國道3號休旅車逆向行駛，在竹山路段對撞轎車，兩名駕駛慘死。圖／民眾提供
國道3號休旅車逆向行駛，在竹山路段對撞轎車，兩名駕駛慘死。圖／民眾提供
國道3號休旅車逆向行駛，在竹山路段對撞轎車，兩名駕駛慘死。圖／民眾提供
國道3號休旅車逆向行駛，在竹山路段對撞轎車，兩名駕駛慘死。圖／民眾提供
國道3號休旅車逆向行駛，在竹山路段對撞轎車，兩名駕駛慘死。圖／民眾提供

國道 逆向 休旅車

延伸閱讀

影／國道飛來鐵片！休旅車擋風玻璃秒龜裂 受害車主籲請支援行車畫面

女子車禍受傷 求償全口牙齒重建100萬 肇事者：應該只撞到前面的牙齒

警拚命兩度攔不住！國3休旅車逆向狂飆55公里 對撞轎車釀2死

《退貨兒童》才播2集 腐敗牧師宋英奎「嚴重酒駕」遭逮...劇組無奈：儘量刪畫面

相關新聞

涂權吉開票現場傳意外 7旬翁吃包子突噎到命危急送醫

今罷免首波投票，桃園第二選區立委涂權吉罷免未通過，不過1名73歲老翁疑似過於開心，吃包子的時候不慎噎到，現場無生命心跳，...

持母身分證竟完成罷免投票？新北奇葩男冒領選票 這1原因被抓包

新北市宋姓男子今天持母親身分證件和投票通知單帶著自己的印章前往板橋區投開票所冒領罷免選票，完成投票後，因選務人員發現印章...

影／疑酒駕上國道逆向奪兩命 死者母淚訴：為何放任肇事者一路狂飆？

國道3號今日凌晨發生嚴重車禍，李姓男子疑似酒駕，從嘉義縣竹崎交流道逆向北上，沿路狂飆55公里，最終在竹山路段與葉姓男子駕...

影／國道飛來鐵片！休旅車擋風玻璃秒龜裂 受害車主籲請支援行車畫面

國道1號北向三重路段日前有1輛休旅車，時速90公里行進間被前車輪胎捲起飛躍的鐵片迎面砸向駕駛眼前，造成擋風玻璃嚴重裂損，...

客運撞倒路邊機車 司機趕載客急留字條「非常抱歉」仍得吃罰單

國光客運37歲陳姓駕駛昨天下午近5點在苗栗縣頭份市不慎撞倒路邊停放的一輛普通重機，他因趕時間要載客往台北，且未見機車車主...

大雨炸新竹！尖石竹58線路基大崩塌 封閉管制搶修中

受颱風范斯高外圍環流影響，新竹縣尖石鄉境內出現局部大雨，導致鄉道竹58線5K+600處路基崩塌，路面大面積掏空，道路路幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。