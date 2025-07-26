影／疑酒駕上國道逆向奪兩命 死者母淚訴：為何放任肇事者一路狂飆？

國道3號今日凌晨發生嚴重車禍，李姓男子疑似酒駕，從嘉義縣竹崎交流道逆向北上，沿路狂飆55公里，最終在竹山路段與葉姓男子駕駛對撞，雙雙身亡。葉男母親悲痛「我兒子這麼年輕，他連反應時間都沒有就死了！」質疑警力調度失當。

國道第八警察大隊表示，26日凌晨1時接獲通報，有休旅車自竹崎交流道逆向駛上國道。警方立即調派巡邏車設點攔截，第一波在交流道外側設置攔截點，但休旅車未直接衝過；接著在南雲交流道設第二攔截點，由工程車封鎖內側車道，逆向車未理會，再度突破攔截點。

凌晨1時45分，休旅車駛至國道3號南下244.5公里處，與內側轎車迎面對撞，衝擊力道猛烈，兩輛車嚴重變形，破碎零件散落一地。60歲李男被拋出車外明顯死亡，送醫後宣告不治；35歲葉姓男子受困轎車，消防人員破壞車體後救出，發現其四肢骨折、腰椎疑似斷裂，呈OHCA狀態（到院前無呼吸心跳），送醫後不治。

國道警方說明，當時以一輛巡邏車管制三線道的部分路段，休旅車確有突破空間，李男也閃避攔檢，加上夜間警力較薄，無法在短時間內全面封閉所有車道，才導致事故發生。

葉男家屬趕抵殯儀館，悲痛萬分。母親哭訴：「他不是酒駕，也不是飆車，什麼錯都沒有，為什麼他要死？國道怎麼能讓肇事駕駛這麼囂張，一路逆向開了55公里？我兒子反應時間都沒有，就這樣慘死？」家屬表示，警方為什麼兩次攔查都攔不到？真的無法理解。

警方強調，接獲通報後即依規定調度人力處理，並請工務段協助設置工程車阻擋，但李男強行突破。目前已報請檢方調查。

檢察官下午相驗後，李男是否涉及酒駕或毒駕，因為偵查不公開，不便透露，不過法醫已採集李男檢體化驗，以釐清案情。至於李男逆向行駛動機與去向，也待進一步調查。

法界人士指出，若證實李男酒駕並拒檢導致死傷，可能觸犯過失致死或更重罪名，最重可處無期徒刑。警方將配合檢方釐清責任，並檢討攔截應變流程。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康