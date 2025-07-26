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影／國道飛來鐵片！休旅車擋風玻璃秒龜裂 受害車主籲請支援行車畫面

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

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國道1號北向三重路段日前有1輛休旅車，時速90公里行進間被前車輪胎捲起飛躍的鐵片迎面砸向駕駛眼前，造成擋風玻璃嚴重裂損，立刻停車報案。警方已調閱監視器追凶但坦言不容易。被害車主籲請民眾支援行車記錄畫面。

36歲男子是在23日中午12時許，駕駛休旅車自五股交流道進入國道1號，行駛至北向30公里三重路段中線車道時，左前方內線車輛輾壓到路上的鐵片，被輪胎捲起飛向空中，重重砸向休旅車前擋風玻璃瞬間網狀龜裂，車頂鈑金也受損，他立即停靠避車彎報案，由警方引導至國道警察局第一大隊濱江小隊協助調查。

警方表示已著手調閱沿線監視器展開追查，但也坦言因為鐵片體積小、顏色不明顯等因素，要在往來眾多車流之中找到掉落異物的車輛，並不容易。受害車主事後在社群媒體發文，請求有在23日中午之前行經三重路段的駕駛人，協助檢閱行車記錄影像，看看有沒有錄到掉落鐵片的車輛。

國道警方提醒，高速公路車速快，路面掉落物品會造成車輛為了閃避發生嚴重事故，是警方加強取締重點項目之一；行駛高速公路無論是車上零配件或裝載貨物掉落，可依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款，處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰，處罰很重，每個用路人都應該提高警覺避免。

國道1號北向三重路段日前有1輛休旅車，時速90公里行進間被前車輪胎捲起飛躍的鐵片迎面砸向駕駛眼前，造成擋風玻璃嚴重裂損。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向三重路段日前有1輛休旅車，時速90公里行進間被前車輪胎捲起飛躍的鐵片迎面砸向駕駛眼前，造成擋風玻璃嚴重裂損。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向三重路段日前有1輛休旅車，時速90公里行進間被前車輪胎捲起飛躍的鐵片迎面砸向駕駛眼前，造成擋風玻璃嚴重裂損。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向三重路段日前有1輛休旅車，時速90公里行進間被前車輪胎捲起飛躍的鐵片迎面砸向駕駛眼前，造成擋風玻璃嚴重裂損。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向三重路段日前有1輛休旅車，時速90公里行進間被前車輪胎捲起飛躍的鐵片迎面砸向駕駛眼前，造成擋風玻璃嚴重裂損。圖／翻攝Threads
國道1號北向三重路段日前有1輛休旅車，時速90公里行進間被前車輪胎捲起飛躍的鐵片迎面砸向駕駛眼前，造成擋風玻璃嚴重裂損。圖／翻攝Threads

國道 休旅車 監視器 高速公路 擋風玻璃

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