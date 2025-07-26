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影／台南童黃金海岸玩水失蹤3天 海陸空大搜索仍無所獲
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台南市仁德國小陳姓、藍姓及鍾姓3名畢業生前天相約至南區黃金海岸玩水，傳出溺水意外，藍童自行上岸，陳童由消防人員拉上岸，身體多處擦傷，2人均被送醫診治，鍾童失蹤迄今，經海陸空搜索仍無所獲，今晚6時因天色昏暗及下大雨不易搜救而暫停，明天將再繼續搜救。
台南消防局指出，今再次出動空勤直升機2架次進行空中搜尋。而消防局今日共出動各式消防車輛10輛、警義消26人、民間菁英搜救隊17人、船艇2艘、無人機7架（升空21架次），但仍無所獲。
連日來，大批搜救人員逐步沿海岸消波塊分區搜尋，不放過任何角落，無人機升空來回逡巡，直至晚間6時，因天色昏暗及下大雨不易搜救，經與家屬溝通後，明天8時將再繼續搜救鍾童的下落。
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