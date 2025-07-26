快訊

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南童黃金海岸玩水失蹤3天 海陸空大搜索仍無所獲

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

台南市仁德國小陳姓、藍姓及鍾姓3名畢業生前天相約至南區黃金海岸玩水，傳出溺水意外，藍童自行上岸，陳童由消防人員拉上岸，身體多處擦傷，2人均被送醫診治，鍾童失蹤迄今，經海陸空搜索仍無所獲，今晚6時因天色昏暗及下大雨不易搜救而暫停，明天將再繼續搜救。

台南消防局指出，今再次出動空勤直升機2架次進行空中搜尋。而消防局今日共出動各式消防車輛10輛、警義消26人、民間菁英搜救隊17人、船艇2艘、無人機7架（升空21架次），但仍無所獲。

連日來，大批搜救人員逐步沿海岸消波塊分區搜尋，不放過任何角落，無人機升空來回逡巡，直至晚間6時，因天色昏暗及下大雨不易搜救，經與家屬溝通後，明天8時將再繼續搜救鍾童的下落。

除了警義消之外，民間救難團體也陸續加入搜救任務，無不期望盡快找到鍾童的下落。圖／讀者提供
除了警義消之外，民間救難團體也陸續加入搜救任務，無不期望盡快找到鍾童的下落。圖／讀者提供
連日來，大批搜救人員逐步沿海岸消波塊分區搜尋，不放過任何角落。圖／讀者提供
連日來，大批搜救人員逐步沿海岸消波塊分區搜尋，不放過任何角落。圖／讀者提供

台南 溺水 玩水 消波塊

延伸閱讀

台北大縱走「夏天首推2條親水步道」！漫遊茶展中心、圓覺瀑布避暑玩水最清涼

台灣無人機產業加速起飛 加拿大記者專文分析

影／台南童黃金海岸玩水失蹤 今持續海陸空搜救行動

海陸空4小時搜救！黃金海岸意外仍無所獲 焦急父落寞望海

相關新聞

涂權吉開票現場傳意外 7旬翁吃包子突噎到命危急送醫

今罷免首波投票，桃園第二選區立委涂權吉罷免未通過，不過1名73歲老翁疑似過於開心，吃包子的時候不慎噎到，現場無生命心跳，...

持母身分證竟完成罷免投票？新北奇葩男冒領選票 這1原因被抓包

新北市宋姓男子今天持母親身分證件和投票通知單帶著自己的印章前往板橋區投開票所冒領罷免選票，完成投票後，因選務人員發現印章...

影／疑酒駕上國道逆向奪兩命 死者母淚訴：為何放任肇事者一路狂飆？

國道3號今日凌晨發生嚴重車禍，李姓男子疑似酒駕，從嘉義縣竹崎交流道逆向北上，沿路狂飆55公里，最終在竹山路段與葉姓男子駕...

影／國道飛來鐵片！休旅車擋風玻璃秒龜裂 受害車主籲請支援行車畫面

國道1號北向三重路段日前有1輛休旅車，時速90公里行進間被前車輪胎捲起飛躍的鐵片迎面砸向駕駛眼前，造成擋風玻璃嚴重裂損，...

客運撞倒路邊機車 司機趕載客急留字條「非常抱歉」仍得吃罰單

國光客運37歲陳姓駕駛昨天下午近5點在苗栗縣頭份市不慎撞倒路邊停放的一輛普通重機，他因趕時間要載客往台北，且未見機車車主...

大雨炸新竹！尖石竹58線路基大崩塌 封閉管制搶修中

受颱風范斯高外圍環流影響，新竹縣尖石鄉境內出現局部大雨，導致鄉道竹58線5K+600處路基崩塌，路面大面積掏空，道路路幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。