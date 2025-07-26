快訊

726完整開票結果／0人通過！大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

親上火線力挺罷免傅崐萁 「不同意票數」領先…童子賢第一時間回應曝光

大塞車！三重忠孝橋曳引砂石車擦撞小貨車 一路回堵6公里到新莊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

新北市三重區忠孝橋往台北市方向，下午1時32分左右發生曳引砂石車和小貨車輕微擦撞車禍占用2線車道，但造成後方交通大打結回堵近6公里，一路塞到新莊思源路口，大約1小時之後排除。

忠孝橋北市端右線車道可銜接環河快速道、市民大道、亦可通往高速公路，交通流量非常大，很多車無論從三重市區平面道路或沿台1線中山路高架道上忠孝橋，都會在三重端橋頭開始頻繁左右交錯切換車道，是1個交通瓶頸點。

據了解，當時由42歲顏姓男子駕駛的小貨車在前，29歲劉姓司機駕駛的砂石車在後，均從台1線高架駛入忠孝橋中線。小貨車打算向右切到外線，但因前方車多而放慢速度，砂石車閃避不及發生碰撞。

因車禍占用中間和外側2線，導致忠孝橋只剩內側車道可通行，警方到場隨即封閉管制三重區平面從中正南路、重安街口的上橋匝道，後方開始大塞車。警廣不斷呼籲新莊三重往台北改走中興橋或台北橋，台1線高架回堵6公里至新莊思源路口。

三重警分局出動9名員警迅速採證記錄、疏導管制交通，路況於下午2時32分排除，交通逐漸恢復順暢。詳細肇事原因與肇責比例待後續調查釐清。

忠孝橋三重端往台北市方向，下午1時32分左右發生曳引砂石車和小貨車輕微擦撞車禍占用2線車道，但造成後方交通大打結回堵近6公里，一路塞到新莊思源路口，大約1小時之後排除。記者林昭彰／翻攝
忠孝橋三重端往台北市方向，下午1時32分左右發生曳引砂石車和小貨車輕微擦撞車禍占用2線車道，但造成後方交通大打結回堵近6公里，一路塞到新莊思源路口，大約1小時之後排除。記者林昭彰／翻攝
忠孝橋三重端往台北市方向，下午1時32分左右發生曳引砂石車和小貨車輕微擦撞車禍占用2線車道，但造成後方交通大打結回堵近6公里，一路塞到新莊思源路口，大約1小時之後排除。圖／翻攝臉書We Are Here 我是三重人
忠孝橋三重端往台北市方向，下午1時32分左右發生曳引砂石車和小貨車輕微擦撞車禍占用2線車道，但造成後方交通大打結回堵近6公里，一路塞到新莊思源路口，大約1小時之後排除。圖／翻攝臉書We Are Here 我是三重人

三重 車道 塞車 車禍

延伸閱讀

影／新莊大叔被指販毒收錢不交貨 買家不爽帶7人開槍拿刀砍他

砂石車衝撞客運釀1人OHCA 國光客運：砂石車跨過車道撞倒客運

影／39歲客運乘客亡 砂石車上百鋼條散落一地 幸沒穿刺進客運

萬里砂石車撞國光客運1OHCA、13輕重傷 砂石車司機受困搶救中

相關新聞

涂權吉開票現場傳意外 7旬翁吃包子突噎到命危急送醫

今罷免首波投票，桃園第二選區立委涂權吉罷免未通過，不過1名73歲老翁疑似過於開心，吃包子的時候不慎噎到，現場無生命心跳，...

持母身分證竟完成罷免投票？新北奇葩男冒領選票 這1原因被抓包

新北市宋姓男子今天持母親身分證件和投票通知單帶著自己的印章前往板橋區投開票所冒領罷免選票，完成投票後，因選務人員發現印章...

客運撞倒路邊機車 司機趕載客急留字條「非常抱歉」仍得吃罰單

國光客運37歲陳姓駕駛昨天下午近5點在苗栗縣頭份市不慎撞倒路邊停放的一輛普通重機，他因趕時間要載客往台北，且未見機車車主...

大雨炸新竹！尖石竹58線路基大崩塌 封閉管制搶修中

受颱風范斯高外圍環流影響，新竹縣尖石鄉境內出現局部大雨，導致鄉道竹58線5K+600處路基崩塌，路面大面積掏空，道路路幅...

影／湖口食品工廠大火燃燒黑煙竄天 28勇消搶救中

位於新竹縣湖口鄉一家食品工廠今天下午1點43傳出火警，新竹縣消防局派遣14車28人、1台消防機器人前往搶救，消防人員抵達...

大塞車！三重忠孝橋曳引砂石車擦撞小貨車 一路回堵6公里到新莊

新北市三重區忠孝橋往台北市方向，下午1時32分左右發生曳引砂石車和小貨車輕微擦撞車禍占用2線車道，但造成後方交通大打結回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。