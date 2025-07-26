大塞車！三重忠孝橋曳引砂石車擦撞小貨車 一路回堵6公里到新莊

新北市三重區忠孝橋往台北市方向，下午1時32分左右發生曳引砂石車和小貨車輕微擦撞車禍占用2線車道，但造成後方交通大打結回堵近6公里，一路塞到新莊思源路口，大約1小時之後排除。

忠孝橋北市端右線車道可銜接環河快速道、市民大道、亦可通往高速公路，交通流量非常大，很多車無論從三重市區平面道路或沿台1線中山路高架道上忠孝橋，都會在三重端橋頭開始頻繁左右交錯切換車道，是1個交通瓶頸點。

據了解，當時由42歲顏姓男子駕駛的小貨車在前，29歲劉姓司機駕駛的砂石車在後，均從台1線高架駛入忠孝橋中線。小貨車打算向右切到外線，但因前方車多而放慢速度，砂石車閃避不及發生碰撞。

因車禍占用中間和外側2線，導致忠孝橋只剩內側車道可通行，警方到場隨即封閉管制三重區平面從中正南路、重安街口的上橋匝道，後方開始大塞車。警廣不斷呼籲新莊三重往台北改走中興橋或台北橋，台1線高架回堵6公里至新莊思源路口。