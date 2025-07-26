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客運撞倒路邊機車 司機趕載客急留字條「非常抱歉」仍得吃罰單
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國光客運37歲陳姓駕駛昨天下午近5點在苗栗縣頭份市不慎撞倒路邊停放的一輛普通重機，他因趕時間要載客往台北，且未見機車車主在場，留下「我是國光客運..非常抱歉」的字條後駛離現場，19歲沈姓機車車主報警處理；客運駕駛未留在現場處置，但留有相關訊息的字條，不涉及肇逃罪嫌，但依道路交通管理處罰條例「未依規定處置」，客運司機還是得吃上1000到3000元罰單。
頭份警分局昨天傍晚5點接獲報案，已連繫客運司機要求對方前來製作筆錄，進一步釐清事故責任和原因。
從路口監視器的畫面，可見國光客運當時從和平路左轉中正路，但不慎碰到路邊停放的一輛機車，客運駕駛見機車倒地，隨即停車並走下客運，將機車扶正，不過機車車身出現後照鏡破裂等損害，陳姓駕駛留下大意為「不好意思，我是國光客運..、因視線不佳、 撞到你..車、非常抱歉...」等內容的字條，隨後載客離去。
警方已請肇事的客運駕駛前來製作筆錄，車損部分由機車車主、客運司機雙方自行協調，但交通違規部分仍需依規定裁罰。
警方並呼籲駕駛人，車輛迴轉時應注意路幅與車前狀況，並應謹慎評估行駛路線，避免發生危害。
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