快訊

726完整開票結果／0人通過！大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

親上火線力挺罷免傅崐萁 「不同意票數」領先…童子賢第一時間回應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

客運撞倒路邊機車 司機趕載客急留字條「非常抱歉」仍得吃罰單

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

國光客運37歲陳姓駕駛昨天下午近5點在苗栗縣頭份市不慎撞倒路邊停放的一輛普通重機，他因趕時間要載客往台北，且未見機車車主在場，留下「我是國光客運..非常抱歉」的字條後駛離現場，19歲沈姓機車車主報警處理；客運駕駛未留在現場處置，但留有相關訊息的字條，不涉及肇逃罪嫌，但依道路交通管理處罰條例「未依規定處置」，客運司機還是得吃上1000到3000元罰單。

頭份警分局昨天傍晚5點接獲報案，已連繫客運司機要求對方前來製作筆錄，進一步釐清事故責任和原因。

從路口監視器的畫面，可見國光客運當時從和平路左轉中正路，但不慎碰到路邊停放的一輛機車，客運駕駛見機車倒地，隨即停車並走下客運，將機車扶正，不過機車車身出現後照鏡破裂等損害，陳姓駕駛留下大意為「不好意思，我是國光客運..、因視線不佳、 撞到你..車、非常抱歉...」等內容的字條，隨後載客離去。

警方已請肇事的客運駕駛前來製作筆錄，車損部分由機車車主、客運司機雙方自行協調，但交通違規部分仍需依規定裁罰。

警方並呼籲駕駛人，車輛迴轉時應注意路幅與車前狀況，並應謹慎評估行駛路線，避免發生危害。

國光客運陳姓駕駛左轉時不慎撞倒路邊停放的一輛機車，造成機車受損，他留下字條後離去，雖不涉及肇事逃逸罪嫌，但是得吃罰單。圖／警方提供
國光客運陳姓駕駛左轉時不慎撞倒路邊停放的一輛機車，造成機車受損，他留下字條後離去，雖不涉及肇事逃逸罪嫌，但是得吃罰單。圖／警方提供
國光客運陳姓駕駛左轉時不慎撞倒路邊停放的一輛機車，造成機車受損，他留下字條後離去，雖不涉及肇事逃逸罪嫌，但是得吃罰單。圖／警方提供
國光客運陳姓駕駛左轉時不慎撞倒路邊停放的一輛機車，造成機車受損，他留下字條後離去，雖不涉及肇事逃逸罪嫌，但是得吃罰單。圖／警方提供
國光客運陳姓駕駛左轉時不慎撞倒路邊停放的一輛機車，造成機車受損，他留下字條後離去，雖不涉及肇事逃逸罪嫌，但是得吃罰單。圖／警方提供
國光客運陳姓駕駛左轉時不慎撞倒路邊停放的一輛機車，造成機車受損，他留下字條後離去，雖不涉及肇事逃逸罪嫌，但是得吃罰單。圖／警方提供
國光客運陳姓駕駛左轉時不慎撞倒路邊停放的一輛機車，造成機車受損，他留下字條後離去，雖不涉及肇事逃逸罪嫌，但是得吃罰單。圖／警方提供
國光客運陳姓駕駛左轉時不慎撞倒路邊停放的一輛機車，造成機車受損，他留下字條後離去，雖不涉及肇事逃逸罪嫌，但是得吃罰單。圖／警方提供

車主 國光客運 交通違規

延伸閱讀

載不到5人！國光客運年虧1.9億 苦撐14條路線喊「不玩了」

影／苗栗男酒駕高速衝撞前車肇逃 酒測高達1.29查獲時爛醉如泥

科技工程師搭國光客運喪命 檢警相驗家屬悲慟難接受：他很優秀

砂石車撞客運釀1死…39歲死者和父住萬里 每日搭車通勤「今卻傳噩耗」

相關新聞

涂權吉開票現場傳意外 7旬翁吃包子突噎到命危急送醫

今罷免首波投票，桃園第二選區立委涂權吉罷免未通過，不過1名73歲老翁疑似過於開心，吃包子的時候不慎噎到，現場無生命心跳，...

持母身分證竟完成罷免投票？新北奇葩男冒領選票 這1原因被抓包

新北市宋姓男子今天持母親身分證件和投票通知單帶著自己的印章前往板橋區投開票所冒領罷免選票，完成投票後，因選務人員發現印章...

客運撞倒路邊機車 司機趕載客急留字條「非常抱歉」仍得吃罰單

國光客運37歲陳姓駕駛昨天下午近5點在苗栗縣頭份市不慎撞倒路邊停放的一輛普通重機，他因趕時間要載客往台北，且未見機車車主...

大雨炸新竹！尖石竹58線路基大崩塌 封閉管制搶修中

受颱風范斯高外圍環流影響，新竹縣尖石鄉境內出現局部大雨，導致鄉道竹58線5K+600處路基崩塌，路面大面積掏空，道路路幅...

影／湖口食品工廠大火燃燒黑煙竄天 28勇消搶救中

位於新竹縣湖口鄉一家食品工廠今天下午1點43傳出火警，新竹縣消防局派遣14車28人、1台消防機器人前往搶救，消防人員抵達...

大塞車！三重忠孝橋曳引砂石車擦撞小貨車 一路回堵6公里到新莊

新北市三重區忠孝橋往台北市方向，下午1時32分左右發生曳引砂石車和小貨車輕微擦撞車禍占用2線車道，但造成後方交通大打結回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。