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罷免投票日…新北傳7起違反選罷法、違規事件 他竟冒領完成投票

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

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今天是罷免投票日，下午4時結束投票，新北市各地分別傳出發生7起民眾違反選罷法及違規事件。分別發生投票民眾涉違法使用手機3件、撕毀選票1件、妨礙投開票秩序1件、干擾投票1件及冒領選票1件規違法情事。

據了解，中和區46歲董姓男子今天上午10時50分前往投票時，疑似失眠有服用安眠藥，精神狀況不佳，涉將頭塞票匭毀損票匭投票口，還企圖隱藏罷免選票，遭選務人員制止，為警方當場逮捕並依違反選罷法送辦；此外，中和區51歲吳姓男子今上午11時20分才進到投開票所，手機鈴聲大作，也依違反選罷法辦理。

新北市永和區有1件民眾妨礙投票秩序案件，已由選務人員現場告誡；三芝區則有59歲李姓民眾因蓋錯欄位涉撕毀選票情事，依反選罷法處理。

最誇張的是41歲宋姓男子今下午2時許，前往設在板橋區華僑高中教室的第439號投開票所，持其母親證件和投票通知單與印章，經過選務人員查驗並交付選票後，將選票投入票匭完成投票。

「我有投票權嗎？」宋男領取選票時，曾出聲詢問這一句，但選務人員忙著查驗證件 及選務造冊名單，當下並沒有多想，直到發現所蓋印章與造冊民眾同姓不同名，甚至性別也不一樣，才驚覺事情大條。

新北市宋姓男子今天持母親證件在板橋區投開票所冒領罷免選票，完成投票後，因選務人員發現印章名字不對才發現事情大條。圖／聯合報系資料照
新北市宋姓男子今天持母親證件在板橋區投開票所冒領罷免選票，完成投票後，因選務人員發現印章名字不對才發現事情大條。圖／聯合報系資料照

投票 罷免 選罷法

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