罷免投票日…新北傳7起違反選罷法、違規事件 他竟冒領完成投票

今天是罷免投票日，下午4時結束投票，新北市各地分別傳出發生7起民眾違反選罷法及違規事件。分別發生投票民眾涉違法使用手機3件、撕毀選票1件、妨礙投開票秩序1件、干擾投票1件及冒領選票1件規違法情事。

據了解，中和區46歲董姓男子今天上午10時50分前往投票時，疑似失眠有服用安眠藥，精神狀況不佳，涉將頭塞票匭毀損票匭投票口，還企圖隱藏罷免選票，遭選務人員制止，為警方當場逮捕並依違反選罷法送辦；此外，中和區51歲吳姓男子今上午11時20分才進到投開票所，手機鈴聲大作，也依違反選罷法辦理。

新北市永和區有1件民眾妨礙投票秩序案件，已由選務人員現場告誡；三芝區則有59歲李姓民眾因蓋錯欄位涉撕毀選票情事，依反選罷法處理。

最誇張的是41歲宋姓男子今下午2時許，前往設在板橋區華僑高中教室的第439號投開票所，持其母親證件和投票通知單與印章，經過選務人員查驗並交付選票後，將選票投入票匭完成投票。