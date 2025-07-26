持母身分證竟完成罷免投票？新北奇葩男冒領選票 這1原因被抓包

新北市宋姓男子今天持母親身分證件和投票通知單帶著自己的印章前往板橋區投開票所冒領罷免選票，完成投票後，因選務人員發現印章名字與造冊選民姓名不符，才發現事情嚴重，所幸宋男人尚未離開，當場被攔下帶往派出所，目前正由選監人員在詢問中。

警方調查，新北市41歲宋姓男子今天下午2時許，前往設在板橋區華僑高中教室的第439號投開票所，他本人並非選民，卻持其母親身分證件和投票通知單與自己的印章，通過選務人員查驗並收到選票後，將圈選後的選票投入票匭完成投票。

「我有投票權嗎？」宋男領取選票時，曾出聲詢問這一句，但選務人員忙著查驗證件及選務造冊名單，當下並沒有多想，直到發現所蓋印章與造冊選民同姓不同名，才驚覺事情嚴重。

所幸宋男當時人尚未離開投開票所，當場被選務人員攔下，交由員警帶往轄區大觀派出所，目前正由選監人員在詢問中。

經手選務的蔡姓女管理員（21歲）負責查驗身分卻誤發選票出包，將於開票作業結束後到派出所說明事發經過。