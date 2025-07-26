百張「追分成功」紀念車票遺失 台鐵報警追查

台鐵台中追分站「追分-成功」車票被視為考生幸運御守，近期傳出100張「追分成功」紀念車票不翼而飛。台鐵表示，已報警並要求各站協尋，不受理乘車與退票，失職人員將懲處。

追分站由於「追分-成功」車票聞名，買「追分-成功」車票不僅是台中海線多年祝福考生的傳統，近年更取自於「追分（婚）成功」諧音，成為協助佳偶終成眷屬的秘密武器。

針對百張「追分-成功」紀念車票憑空消失，台鐵公司今天透過新聞稿表示，這起案件發生於7月23日，印製名片式車票後，於發貨包裝清點數量時，發現短少1捆，共計100張追分-成功的車票。