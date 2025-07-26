中壢區中豐北路一段昨(25)日上午8時許發生一起交通事故。警方接獲報案後立即派員到場處理，現場一度造成交通混亂，所幸無人重傷。示意圖。圖／AI生成

中壢區中豐北路一段昨(25)日上午8時許發生一起交通事故。一輛汽車疑因未確實停妥，車輛滑行造成意外，導致兩名機車騎士受傷。警方接獲報案後立即派員到場處理，現場一度造成交通混亂，所幸無人重傷。

中壢汽車滑行追撞等紅燈機車。圖：翻攝自WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台

中壢分局表示，59歲林姓女子當時將車輛停靠路邊準備擺放物品，疑似未將排檔桿切換至P檔，且未拉起手煞車，導致車輛自動滑動，撞上正在等紅燈的兩部機車。33歲楊姓男騎士與28歲曾姓女騎士因此受有擦挫傷，所幸意識清楚，經酒測後雙方皆無酒精反應，詳細肇因仍待進一步釐清。

中壢汽車滑行追撞等紅燈機車。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰提醒，駕駛人停車時切勿掉以輕心，應確實拉起手煞車並將排檔置於P檔，避免車輛滑動釀成意外，共同維護用路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：未拉手煞釀禍！自小客滑行撞機車 2騎士慘摔掛彩