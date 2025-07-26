不放棄大罷免投票...桃7旬失智中風男跌倒街頭 警車助回家

今天罷免投票日，桃園市平鎮區68歲疑有輕微失智、中風病史的黃姓男子，堅持不願放棄史上首次罷免投票權，今天上午獨自前往投開票所投票，不料投票後返家途中迷路，至中豐路體力不支跌倒，警方獲報前往幫助用警車載回，黃男妻子表示，丈夫堅持去投票，體力不濟，感謝員警幫助化險為夷。

平鎮派出所所長章駿城表示，家住平鎮區南平路黃男疑有輕微失智、中風病史，今天早上堅持不放棄罷免投票，獨自前往投開票所投票，未料迷路徘徊街頭，最後體力不支在中豐路跌倒，路人發現報案。