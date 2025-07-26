不滿分手 渣男上傳前女友裸胸照至IG限時動態遭訴

台北市潘姓男子不滿與前女友分手，去年惡意將多張偷拍前女友裸胸照上傳IG及臉書限時動態供眾人觀賞，新北地檢署日前依無故攝錄他人性影像、無故散布供人觀覽性影像、以網際網路供人觀覽猥褻電子訊號散布、非法利用個人資料等罪嫌起訴。

起訴指出，台北市潘姓男子因不滿與前女友的感情無疾而終，將先前在其台北市住處及前女友新北市住處，趁女友熟睡時，持女友手機偷拍，再傳透至其個手人手機存放多張女友裸胸清涼照片，於去年11月上傳到IG及臉書限時動態，供不特定多數人觀賞。

前女友事後從他人口中得知此事怒報警提告，潘男於警詢及檢方偵查均否認偷拍，辯稱那些照片本來就存放前女友手機裡面，且雙方交往時曾相約可以互相自由使用對方手機傳送資料，對針散布性影像部分則堅稱有做設定，只有前女友才可以看到，否認所有犯行。