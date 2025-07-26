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影／台中78歲失智婦人失蹤...兒急報案 警在土地公廟找到她
一名失智婦人昨天獨自出門後失蹤，兒子急報案，台中市東勢警分局新社分駐所員警正在協尋時接到熱心民眾報案，一處土地公廟旁有婦人疑迷路，神情徬徨無助，員警到場發現正是協尋中的婦人，開警車載她回家，家人才鬆了一口氣。
東勢警分局新社分駐所昨天早上6時接獲報案，男子說他患有失智症78歲母親清晨獨自徒步出門、不知去向，請求警方幫忙協尋。
新社所警員賴永晉、張鈞萍在轄區周圍協尋時，同時接獲熱心民眾報案稱，土地公廟有一名迷途老婦人，神情徬徨無助，希望警方協助聯繫其家屬。
員警趕往現場查看，發現婦人身上背著黑色背包、拿著遮陽帽，獨自坐在土地公廟旁歇息，喃喃自語聲稱自己已經出遊玩兩天要返家找家人，員警先行關心婦人身體狀況，確認無礙後，詢問其姓名、年籍資料及地址。
婦人只能說出自己的名字，正是要協尋婦人，她對警方的提問皆無法清楚回答，員警打電話聯繫家屬告知尋獲消息，警方與附近民眾一起安撫婦人情緒後，開巡邏車協助護送婦人返家，家屬們見她平安返家，向警方道謝說很感動。
新社分駐所長林欽錤表示，山城地區高齡人口偏高，常發生長者失智走失案件，警方最近加強推廣「自願同意指紋建檔服務」，民眾可至警察局鑑識科或分局偵查隊申請，長者若走失和親友失聯，可提高身心障礙者尋獲辨識身分的機會。
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