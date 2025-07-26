快訊

不只趙少康亮票！截至中午全國投票共36件違規

中南部明起7天容易下雨 粉專：要有「下到生菇」心理準備

國票金增資樂天3派股東喬不攏 關鍵會議後2大調整浮現

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中78歲失智婦人失蹤...兒急報案 警在土地公廟找到她

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名失智婦人昨天獨自出門後失蹤，兒子急報案，台中市東勢警分局新社分駐所員警正在協尋時接到熱心民眾報案，一處土地公廟旁有婦人疑迷路，神情徬徨無助，員警到場發現正是協尋中的婦人，開警車載她回家，家人才鬆了一口氣。

東勢警分局新社分駐所昨天早上6時接獲報案，男子說他患有失智症78歲母親清晨獨自徒步出門、不知去向，請求警方幫忙協尋。

新社所警員賴永晉、張鈞萍在轄區周圍協尋時，同時接獲熱心民眾報案稱，土地公廟有一名迷途老婦人，神情徬徨無助，希望警方協助聯繫其家屬。

員警趕往現場查看，發現婦人身上背著黑色背包、拿著遮陽帽，獨自坐在土地公廟旁歇息，喃喃自語聲稱自己已經出遊玩兩天要返家找家人，員警先行關心婦人身體狀況，確認無礙後，詢問其姓名、年籍資料及地址。

婦人只能說出自己的名字，正是要協尋婦人，她對警方的提問皆無法清楚回答，員警打電話聯繫家屬告知尋獲消息，警方與附近民眾一起安撫婦人情緒後，開巡邏車協助護送婦人返家，家屬們見她平安返家，向警方道謝說很感動。

新社分駐所長林欽錤表示，山城地區高齡人口偏高，常發生長者失智走失案件，警方最近加強推廣「自願同意指紋建檔服務」，民眾可至警察局鑑識科或分局偵查隊申請，長者若走失和親友失聯，可提高身心障礙者尋獲辨識身分的機會。

一名失智婦人昨天獨自出門後失蹤，兒子急報案，台中市東勢警分局新社分駐所員警找到她。圖／警方提供
一名失智婦人昨天獨自出門後失蹤，兒子急報案，台中市東勢警分局新社分駐所員警找到她。圖／警方提供

失智症 土地公

延伸閱讀

花蓮萬里溪溪水暴漲2人受困沙洲一整晚 今早黑鷹直升機吊掛送醫

影／兒子遇虛擬貨幣投資詐騙 母帶至派出所報案保下2萬

台日韓專家齊聚...Bio-Asia阿茲海默症國際論壇 討論失智篩檢與診斷

網友貼「愛花蓮觀光列車」返鄉投票涉違選罷法 遭警約談、專車取消

相關新聞

警拚命兩度攔不住！國3休旅車逆向狂飆55公里 對撞轎車釀2死

國道3號凌晨發生死傷車禍，李姓男子駕駛休旅車從嘉義縣竹崎交流道一路逆向往北行駛，警方兩度攔停，休旅車仍硬闖，狂飆55公里...

台61線嘉義路段今早油罐車翻覆 危險油品外漏北上南下車道

西濱快速道路台61線嘉義布袋路段今早8時許發生油罐車翻覆事故，油罐車司機疑似操作不慎自撞內側護欄，整輛車躺在護欄上，現場...

高雄南星自貿區驚傳工安意外 包商工人遭電擊命危

高雄市南星自由貿易港區今天上午發生工安意外，台灣港務公司委外為變電箱防護網施工，因沒斷電，包商工人突遭電擊倒地，雙手受傷...

影／三重公寓2樓小型成衣工廠失火 消防隊搶救中

新北市三重區中正北路560巷今天上午11時許發生小型工廠火警，現場是4層樓公寓從2樓冒出火煙，報案電話描述無人受困，消防...

影／台中黑衣人開賓士、保時捷豪車圍派出所？警：住戶糾紛

台中市第二警分局立人所昨晚處理社區住戶糾紛，過程中因林姓住戶見郭姓住戶帶來11名友人，心生疑慮報警到場，警方到場後，因林...

不滿分手 渣男上傳前女友裸胸照至IG限時動態遭訴

台北市潘姓男子不滿與前女友分手，去年惡意將多張偷拍前女友裸胸照上傳IG及臉書限時動態供眾人觀賞，新北地檢署日前依無故攝錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。