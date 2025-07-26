花蓮萬里溪溪水暴漲2人受困沙洲一整晚 今早黑鷹直升機吊掛送醫

花蓮縣萬榮鄉萬里溪摩里沙卡溫泉昨天晚上發生溯溪受困意外，消防局接獲民眾報案，得知一行3人前往萬里溪溯溪，但因上游下雨溪水暴漲，2人受困沙洲、1人在岸邊。由於救難人員到現場發現溪水暴漲，緊急請受困者就地避難，今早由空勤總隊直升機吊掛下山送醫。

消防局第二大隊指出，昨天有一行3人前往萬里溪摩里沙卡溫泉溯溪，因溪水暴漲兩人受困沙洲、一人目前在岸邊，因水位到腳踝，溪水暴漲無法撤離，離岸邊約10公尺以上，所以向消防局報案請求救援。

消防局獲報後，第二大隊立即集結救災人力6人攜帶救援裝備前往事故現場，救災人員到達西寶部落下水處發現溪水暴漲、天色昏暗，救援風險高，立即聯繫受困民眾在安全區域就地避難。