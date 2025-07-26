高雄南星自貿區驚傳工安意外 包商工人遭電擊命危

高雄市南星自由貿易港區今天上午發生工安意外，台灣港務公司委外為變電箱防護網施工，因沒斷電，包商工人突遭電擊倒地，雙手受傷，造成停電。員警發現管制站停電前去查看，才驚見李姓包商工人遭電擊，立即求救，將李男送醫急救中。

今天上午9時45分左右，高雄港南星自貿管制站突然跳電，高雄港務警察總隊員警發現管制站停電，外出查看，發現包商工人李姓男子在管制站旁施工遭電擊，躺在地上，雙手受傷，立即向119求救。救護人員趕抵，發覺李姓男子仍有意識，但遭受電擊，立即將他送往小港醫院急救。

南星自由貿易港區在高雄市大林蒲西側，占地約50公頃，引進生產製造、倉儲物流及LME非鐵金屬產業進駐營運，是台灣港務公司配合國家發展政策，以填海造陸開闢的自由貿易港區，2013年招商，自貿區設管制區管制人車出入。