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高雄南星自貿區驚傳工安意外 包商工人遭電擊命危

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市南星自由貿易港區今天上午發生工安意外，台灣港務公司委外為變電箱防護網施工，因沒斷電，包商工人突遭電擊倒地，雙手受傷，造成停電。員警發現管制站停電前去查看，才驚見李姓包商工人遭電擊，立即求救，將李男送醫急救中。

今天上午9時45分左右，高雄港南星自貿管制站突然跳電，高雄港務警察總隊員警發現管制站停電，外出查看，發現包商工人李姓男子在管制站旁施工遭電擊，躺在地上，雙手受傷，立即向119求救。救護人員趕抵，發覺李姓男子仍有意識，但遭受電擊，立即將他送往小港醫院急救。

南星自由貿易港區在高雄市大林蒲西側，占地約50公頃，引進生產製造、倉儲物流及LME非鐵金屬產業進駐營運，是台灣港務公司配合國家發展政策，以填海造陸開闢的自由貿易港區，2013年招商，自貿區設管制區管制人車出入。

據了解，港務公司發包變電箱防護工程，李姓男子是包商旗下的水電工，施工時，疑未先斷電才導致遭受電擊，確實原因仍待港務單位調查。

高雄南星自貿區管制站旁今天上午發生工人遭電擊。圖／擷取自Google maps
高雄南星自貿區管制站旁今天上午發生工人遭電擊。圖／擷取自Google maps

停電 工人 高雄市

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