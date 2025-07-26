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影／台中黑衣人開賓士、保時捷豪車圍派出所？警：住戶糾紛

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局立人所昨晚處理社區住戶糾紛，過程中因林姓住戶見郭姓住戶帶來11名友人，心生疑慮報警到場，警方到場後，因林男欲提告恐嚇，將二人帶回派出所，郭男多名友人駕駛賓士、保時捷等多輛豪車在派出所外，引發市民疑慮，警方將在場人抄錄資料後喝令離開。

第二警分局表示，此案是在昨晚7時許獲報，北區忠太東路一棟社區大樓有糾紛，經派員到場調查，糾紛是林姓男子（56歲）與郭姓男子（48歲）因積怨相約在大樓一樓調解，郭男另邀11名友人陪同。

林男見人數眾多，心生疑慮報警求助，警方到場確認雙方無肢體衝突情形，但林男向警方表示，欲對郭男提出恐嚇告訴，警方依法將雙方帶返派出所釐清案情，製作筆錄。

郭男的多名友人，也駕駛賓士、保時捷等多輛豪車到派出所外關心，過程被附近市民拍下，上傳社群網路「社會事新聞影音」，引發議論。

第二警分局指出，當時發現狀況後，派出所為維護駐地安全、秩序，依法查驗在場人士的身分資料後，喝令離去，對方配合離開，期間未發生任何爭端，全案將依法函送台中地方檢察署偵辦。

第二警分局長鍾承志表示，社區相處應以理性溝通為本，發生紛爭請循正當法律管道解決，警方將持續堅守崗位，確保社區安全與居民安心。

台中市第二警分局立人所昨晚有多輛豪車在門外，引發市民疑慮。圖／摘自社會事新聞影音
台中市第二警分局立人所昨晚有多輛豪車在門外，引發市民疑慮。圖／摘自社會事新聞影音

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