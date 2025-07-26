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警拚命兩度攔不住！國3休旅車逆向狂飆55公里 對撞轎車釀2死

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

國道3號凌晨發生死傷車禍，李姓男子駕駛休旅車從嘉義縣竹崎交流道一路逆向往北行駛，警方兩度攔停，休旅車仍硬闖，狂飆55公里後，在竹山路段撞上閃避不及轎車，李姓男子拋飛當場死亡，轎車駕駛也傷重不治，詳細肇事原因，仍待調查釐清。

國道第八警察大隊指出，26日凌晨1時接獲通報，指稱有車輛自竹崎交流道逆向北上，警方隨即派遣巡邏車攔查，逆向休旅車卻未停車，在南雲交流道附近遭遇工務段工程車攔查時再次拒停。直到1時45分許，休旅車行駛至國道3號南下244.5公里處時，一輛轎車閃避不及，兩車迎面對撞，現場一片狼藉。

南投縣名間消防分隊接獲通報後，立刻派遣器材車與救護車前往現場救援。休旅車60歲李姓駕駛在撞擊後被拋出車外，身體多處骨折，現場明顯無生命跡象，經送醫仍宣告不治；而轎車內年約35歲的男性駕駛則受困車內，消防人員以破壞器材將人救出，發現其四肢骨折、腰椎疑似斷裂，呈現OHCA（到院前無心跳呼吸）狀態，送醫後仍不治身亡。

事故發生後，國道警方隨即封閉竹山交流道南下車道，造成車流回堵約1公里，至凌晨近3點才恢復單線通行。警方指出，轎車駕駛與車主並非同一人，死者身分仍待確定，兩名駕駛酒測值待檢察官相驗確認。

警方表示，李姓男子逆向駕駛行為已違反「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第6款規定，可處6千元至3萬6千元罰鍰。警方呼籲，若行駛國道時發現有車輛逆向，應立即靠邊停車、開啟警示燈、擺放故障標誌，並下車尋找安全處所避難，撥打110或1968通報，切勿繼續行駛以免釀成更大傷亡。

國道3號休旅車逆向行駛，在竹山路段對撞轎車，兩名駕駛慘死。圖／民眾提供
國道3號休旅車逆向行駛，在竹山路段對撞轎車，兩名駕駛慘死。圖／民眾提供
國道3號休旅車逆向行駛，在竹山路段對撞轎車，兩名駕駛慘死。圖／民眾提供
國道3號休旅車逆向行駛，在竹山路段對撞轎車，兩名駕駛慘死。圖／民眾提供
國道3號休旅車逆向行駛，在竹山路段對撞轎車，兩名駕駛慘死。圖／民眾提供
國道3號休旅車逆向行駛，在竹山路段對撞轎車，兩名駕駛慘死。圖／民眾提供

逆向 國道 車禍 休旅車

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