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影／小琉球白沙碼頭附近機車行驚傳大火 48輛機車被燒毀
屏東縣消防局昨25日晚間8時18分接獲報案，琉球鄉白沙碼頭附近機車火警，琉球分隊抵達現場，發現10多輛停在路邊的機車起火趕緊撲滅，路邊機車火勢撲滅後，消防員發現一旁的機車行竄出陣陣濃煙，隨即破壞鐵捲門進入機車行滅火，經統計共燒毀48輛機車，起火原因待調查。
消防局昨25日獲報後，派遣琉球分隊3車5人前往，小隊長陳昌仁帶隊前往，晚間8時24分抵查現場後，查看發現，白沙碼頭城隍廟附近路邊有10多輛機車不明原因起火燃燒，隨即布線搶救，火勢撲滅。
停放路邊的機車火勢撲滅後，消防人員發現，一旁的機車行竄出濃煙，趕緊用破壞器材破壞鐵捲門進入，發現屋內有停放約30多輛機車，還有堆放雜物、跟機車電池等，室內因不明原因燒起來，機車行燃燒面積約75平方公尺。
據了解，現場清點，室內與室外機車共48輛遭燒毀，其中3輛電動機車，45輛機車。現場起火原因，仍待消防局火調科調查。
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