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路上假牌車何其多 南警攔查還有人掛死者幽靈車牌趴趴走
掛假車牌上路車輛可能比民眾想像的多很多。台南白河警分局統計1月至今路檢就查獲AB車、註銷車牌、偽造車牌等違法牌照高達83件、「黑數」可能高出很多。警方提醒民眾不要心存僥倖，使用偽造變造車牌，依照新的道路法規，車子可能遭沒入銷毀命、稅務機關還會追徵補稅、得不償失。
警方舉例東山分駐所員警前夜巡邏經市道165線，發現一灰色轎車竟然掛車主已死的「幽靈車牌」行駛，立即上前攔檢。檢視車身號碼，查得正確車籍後，當場依法拆卸扣繳車牌、車輛移置保管場，將由監理單位裁罰，初估罰鍰近1萬5千元。
員警指出，有民眾圖方便、甚至想規避超速、闖紅燈等危險駕駛遭舉發，使用假車牌。因為新的道路交通管理處罰條例即將上路，罰則更將大幅提高，警方也會加強攔查。
白河分局表示，將持續結合線上勤務，運用智慧警勤系統加強車輛「淨牌工作」及惡性違規取締，保障合法用路人權益，防杜利用汽機車犯罪治安事件。提醒民眾牌照千萬別僥倖借用、轉讓或濫用，更不得擅自複製、私自買賣車牌，以免觸法。
員警指出，新修正且即將施行的道路交通管理處罰條例第12條規定，汽車不依規定使用車牌的罰鍰最高金額已提高至3萬6千元，且車輛都會當場移置保管場。其中汽機車「未領用車牌」、「車牌吊扣期間」、「領有車牌而不懸掛」、「牌照經繳銷、報停、吊銷、註銷、遺失、登記報廢致無車牌」仍使用道路行為，更會對車主及駕駛人同時裁處最高額罰鍰；倘若使用偽造或變造車牌，除加倍處罰7萬2千元且同時觸犯刑法「行使偽造特種文書」罪，愛車更可能面臨遭沒入銷毀。使用問題車牌上路案件，財稅機關會再依使用牌照稅法調查，對車主、牌主或駕駛行為人追徵補稅，得不償失。
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