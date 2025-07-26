路上假牌車何其多 南警攔查還有人掛死者幽靈車牌趴趴走

掛假車牌上路車輛可能比民眾想像的多很多。台南白河警分局統計1月至今路檢就查獲AB車、註銷車牌、偽造車牌等違法牌照高達83件、「黑數」可能高出很多。警方提醒民眾不要心存僥倖，使用偽造變造車牌，依照新的道路法規，車子可能遭沒入銷毀命、稅務機關還會追徵補稅、得不償失。

警方舉例東山分駐所員警前夜巡邏經市道165線，發現一灰色轎車竟然掛車主已死的「幽靈車牌」行駛，立即上前攔檢。檢視車身號碼，查得正確車籍後，當場依法拆卸扣繳車牌、車輛移置保管場，將由監理單位裁罰，初估罰鍰近1萬5千元。

員警指出，有民眾圖方便、甚至想規避超速、闖紅燈等危險駕駛遭舉發，使用假車牌。因為新的道路交通管理處罰條例即將上路，罰則更將大幅提高，警方也會加強攔查。

白河分局表示，將持續結合線上勤務，運用智慧警勤系統加強車輛「淨牌工作」及惡性違規取締，保障合法用路人權益，防杜利用汽機車犯罪治安事件。提醒民眾牌照千萬別僥倖借用、轉讓或濫用，更不得擅自複製、私自買賣車牌，以免觸法。