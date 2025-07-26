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台61線嘉義路段今早油罐車翻覆 危險油品外漏北上南下車道
西濱快速道路台61線嘉義布袋路段今早8時許發生油罐車翻覆事故，油罐車司機疑似操作不慎自撞內側護欄，整輛車躺在護欄上，現場油品外漏且具危險性，警方緊急封閉南下及北上車道，並引導車流疏散，建議駕駛人提前改道通行，替代道路為台17線。
警方表示，台61線南下271.5公里今早8時許有油罐車自撞護欄翻覆，油品外漏北上及南下車道，通知消防局協助處理，目前南下、北上內側車道均封閉，建議改道台61線布袋交流道接台61線側車道至海港大道，改走台17線布袋聯絡道，再由台61線側車道接回布袋二交流道。
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