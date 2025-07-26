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越南失聯移工闖台南回收場貨櫃屋行竊 警追查到案還槓上開花

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區一處回收場貨櫃屋於21日清晨傳遭人闖入竊盜，損失財物約5000元。市警三分局據報現場勘查，調閱監視器畫面，發現1名可疑男子當日凌晨2時，攀爬窗戶潛入貨櫃屋內行竊，經多日追查後，昨天查獲46歲越南籍范姓男子，他不僅是名失聯移工，還是詐欺通緝犯。

三分局和順派出所調查，該回收場位於安和路六段，除了堆置資源回收物品，貨櫃屋則是簡易辦公及貯藏空間，內部存有部分現金及電子設備，案發當時，場內無人值守，竊賊趁夜色掩護，翻越圍籬後從貨櫃屋側窗破壞入侵行竊。

警方發現竊嫌是名徒步進出的男子，因無法即時確認身分，偵辦難度甚高。經調閱沿線多處監視錄影影像，掌握其活動軌跡與外貌特徵，終於昨晨6時許在安南區某住宅內查獲越南籍范姓男子。

警方調查，范男不僅涉及本件竊盜，也為基隆地檢署發布在案的詐欺通緝犯，且是逾期居留的失聯移工。警方查扣涉案機車，當場將他逮捕，依法送辦。

警方強調，對於非法滯留外籍人士涉入刑案，將持續強化查緝與查證工作，維護社會治安。民眾如發現可疑情事，請立即報案，共同打擊犯罪。

警方昨天在安南區某住宅內查獲范男，當場查扣涉案機車，將他逮捕到案。圖／讀者提供
警方昨天在安南區某住宅內查獲范男，當場查扣涉案機車，將他逮捕到案。圖／讀者提供
台南市安南區一處回收場貨櫃屋於21日清晨傳遭人闖入竊盜，范男也被監視器拍個正著。圖／讀者提供
台南市安南區一處回收場貨櫃屋於21日清晨傳遭人闖入竊盜，范男也被監視器拍個正著。圖／讀者提供
警方掌握范男活動軌跡與外貌特徵，終於昨天在安南區某住宅內將他逮捕到案。圖／讀者提供
警方掌握范男活動軌跡與外貌特徵，終於昨天在安南區某住宅內將他逮捕到案。圖／讀者提供

通緝 貨櫃 失聯移工

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