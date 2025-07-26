男稱持有清涼裸照要脅友人的前女友 索5萬沒成反挨告
新北市王姓男子去年無意間取得朋友的前女友多張煽情又養眼的裸照及影片，利用社群軟體IG帳號傳訊要脅交付5萬元，還揚言若不從便將裸照及影片外流，受害女子不畏要脅報警逮人，新北地檢署日前依恐嚇取財未遂罪嫌起訴。
起訴指出，王男去年9月底無意間取得友人彭姓男子其前女友多張煽情又養眼的裸照及影片，竟心生歹念，當天中午立即透過社群軟體IG帳號傳訊恫嚇，稱其持有女子的性影像且有意上傳網路。
王男不滿女子將留言刪除並封鎖該帳號，當天下午2時許，使用另一個IG帳號再度傳送女子露臉但遮蔽隱私部位照片給女子的友人，受害女子接到友人傳訊告知有此情事，便透過該IG帳號與王男聯繫。
王男大膽要脅交付5萬元來擺平，還揚言若不從便將裸照及影片直接上傳網路外流，受害女子不畏王男要脅直接拒絕，王男擔心此事鬧大，還找女子前男友代詢問能否私下和解，受害女子堅持不妥協，向新北市警方報案後循線逮人，新北地檢署日前依恐嚇取財未遂罪嫌起訴王男。
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