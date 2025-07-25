反罷站街催票目睹車禍現場 維持秩序警力立即處理交通事故

大罷免投票明天登場，被列指標性之一的台東縣，今天罷團與反罷團體全力市區衝刺催票，其中藍營為主的反罷團體在南京與正氣路口站街時，目睹遊覽車與轎車擦撞事故，現場維持秩序的警力，秒變交通事故處理小組，幸都無人受傷。

藍營反罷團體今天傍晚集中火力，在議長吳秀華及縣黨部幹部帶領下，站在市區人車最多的南京路與正氣路口，現場放送無敵鐵金剛歌曲，展現戰鬥藍團結不畏懼的氣勢，大家高喊「反惡罷、護台東」、「726出來投不同意」。

未料，正當大家士氣高昂時，罷團一輛宣傳車突然駛入停靠現場停車格，現場頓時格外緊張起來，維持秩序的警方擔心衝突發生，都向雙方人馬溝通，還好過程理性和平，雙方展現高度民主素養。沒多久罷團宣傳車駛離現場。

而現場緊張氣氛解除後，卻又發生一輛從南京路綠燈左轉正氣路的自小客車，疑因禮讓行人時，被對向直行遊覽車擦撞，反罷團體全都成了目擊者，由於適逢下班尖峰時間，現場警力立刻指揮疏導交通，反罷團體擔心影響警方處理，也很有秩序的轉移陣地，幸車禍都未有人員受傷。