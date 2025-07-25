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夫殺妻後自殘…女兒從監視器聽到慘叫 趕回家見父母已倒血泊中

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東市薛姓男子疑似用水果刀殺死陸姓妻子後自戕，警方到現場進行封鎖並進行蒐證。記者潘奕言／攝影
屏東市薛姓男子疑似用水果刀殺死陸姓妻子後自戕，警方到現場進行封鎖並進行蒐證。記者潘奕言／攝影

屏東市今天上午發生一起家庭悲劇，薛姓男子疑似用水果刀殺死陸姓妻子後自戕，家住外地的女兒從監視器發現有異狀，馬上趕回家查看，發現父母都倒在廚房，連忙報警。送醫後陸女宣告不治，薛男傷重昏迷仍在治療中，事發原因仍待檢警調查。

今日上午10時29分屏東警方接獲報案，屏東市公興路一處民宅發生命案，62歲薛男疑似持水果刀殺害58歲的陸姓妻子後自戕。消防隊到場後，陸女已無生命跡象，送國軍醫院急救後宣告不治；薛男則傷重意識不清送屏東榮總。

據了解，陸女左胸口有明顯刀傷，至於死亡原因仍待檢察官相驗；薛男則是頸部及手腕部有多處刀傷，現仍在醫院治療中。事發後警方隨即到現場進行封鎖並進行蒐證。

鄰居表示，薛男自己經營公司，從事3C系統整合儀器及電腦自動化圖控儀電工程，和妻子育有二女一子，大女兒嫁到高雄鳳山，二女兒在北部當獸醫，兒子從事監視器工程，有時會回家與父母住。

鄰居轉述大女兒說法，當時她從監視器當中聽到媽媽發出一聲慘叫，但看不到畫面，連忙打電話回家詢問發生什麼事，但都無人接聽。大女兒意識到情況不對立即開車回家查看，沒想到竟在廚房看到父母親倒在血泊中，生命垂危，嚇得趕緊打電話報警。

據了解，薛男近半年來精神狀況不穩定，曾懷疑有人要害妻子還要騙她的錢，叫妻子不要出門，夫妻倆因此時有爭吵。也有鄰居表示，昨天晚上薛男出門倒垃圾時神情有異，平日都會跟人打招呼，但昨晚卻完全沒有跟人互動，他也覺得很奇怪。

事發後左鄰右舍聚在一起討論，都表示非常訝異。有鄰居表示，夫妻倆人都不錯，太太還在小學及診所當義工，夫妻間的感情也和睦，跟鄰居們的互動也很好，還會跟鄰居一起運動散步，實在看不出會發生這種事。

警方初步調查後排除與詐騙案有關，表示經查薛男無任何家暴通報或紀錄，將持續調查釐清案情及案發動機，並已啟動家暴通報機制，聯繫社政單位介入關懷，持續協助家屬處理後續事宜。

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屏東市薛姓男子疑似用水果刀殺死陸姓妻子後自戕，警方到現場進行封鎖並進行蒐證。記者潘奕言／攝影
屏東市薛姓男子疑似用水果刀殺死陸姓妻子後自戕，警方到現場進行封鎖並進行蒐證。記者潘奕言／攝影
屏東市薛姓男子疑似在自家廚房，用水果刀殺死陸姓妻子後自戕。記者潘奕言／攝影
屏東市薛姓男子疑似在自家廚房，用水果刀殺死陸姓妻子後自戕。記者潘奕言／攝影

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