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新北鶯歌大火妻女雙亡 男子涉殺人罪起訴

中央社／ 雅新北25日電

新北市鶯歌區一名黃姓男子4月間在屋內點燃不明塑膠物品，導致火勢延燒，妻女逃生不及葬身火窟，台灣新北地方檢察署近日依殺人等罪嫌起訴黃男，全案適用國民法官參審制度。

鶯歌某房屋今年4月2日中午發生火警，消防獲報到場灌救，黃姓男子自行逃生，但張姓妻子、黃姓男子女兒死亡。警方在火場旁發現黃姓男子，帶回調查。

根據新北市政府警察局三峽分局說明，黃姓男子坦承案發前曾與妻子口角，在房內用打火機點燃塑膠洩憤，隨後離開。

不過，警方說，黃姓男子事後曾改口稱離開後才失火，還稱返回住所是為救火，但承認夫妻關係不佳，卻無法交代身上為何有4個打火機、衣服為何有燒破洞等

根據起訴書，黃男明知妻女在住處，竟基於殺人等犯意，以打火機點燃不明塑膠物品，致火勢延燒到周邊物品、燒燬房屋，並造成妻女逃生不及，因一氧化碳中毒、身體多處大面積燒灼傷而死亡。

檢方依刑法放火燒燬現供人使用住宅罪、殺人罪嫌起訴黃男，因黃男以1行為同時觸犯2罪名，建請法院從重以殺人罪處斷。

殺人 妻子 火災

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