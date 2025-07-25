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台東4學生受困電梯 所幸半小時後平安脫困

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市某國中今天下午發生一起電梯受困事件，校內4名學生因電梯突發故障被困在升降機內。警消獲報前往救援，最後順利將學生平安救出脫困，無人員受傷。

這起意外發生於下午3點30分，4名學生受困電梯後機警通報求救，消防局接獲報案後，立即派遣轄區大豐分隊人員趕赴現場協助救援。

由於該部電梯設備老舊，救援人員到場後無法立即開啟電梯門，只能先聯繫電梯維修公司到場協助。經過半小時努力，終於成功打開電梯門，4名學生全數平安脫困，無人受傷。

學校表示，校內電梯雖然都有定期進行保養維護，但設備使用年限已久，確實存在潛在風險。校方也強調，將積極研擬更新設備計畫，爭取經費進行電梯汰舊換新，以保障全校師生的使用安全。

縣消防局提醒，若發生電梯受困情形，切勿強行開門或自行脫困，應冷靜通報消防單位等待救援，避免造成更大危險。

台東市某國中今天下午發生一起電梯受困事件，校內4名學生因電梯突發故障被困在升降機內。警消獲報前往救援，最後順利將學生平安救出脫困，無人員受傷。圖／民眾提供
台東市某國中今天下午發生一起電梯受困事件，校內4名學生因電梯突發故障被困在升降機內。警消獲報前往救援，最後順利將學生平安救出脫困，無人員受傷。圖／民眾提供
台東市某國中今天下午發生一起電梯受困事件，校內4名學生因電梯突發故障被困在升降機內。警消獲報前往救援，最後順利將學生平安救出脫困，無人員受傷。圖／民眾提供
台東市某國中今天下午發生一起電梯受困事件，校內4名學生因電梯突發故障被困在升降機內。警消獲報前往救援，最後順利將學生平安救出脫困，無人員受傷。圖／民眾提供

電梯 台東

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