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遠端監視聞母驚叫聲…屏東男疑殺妻後自殘 女兒返家見2人倒臥血泊

中央社／ 屏東縣25日電

屏東縣屏東市公館一處民宅25日上午10時許發生凶殺案。薛姓男子疑持利器殺害陸姓妻子後自殘，家人返家見狀報警求救，警方已封鎖現場。圖／中央社（屏東縣警察局提供）
屏東縣屏東市公館一處民宅25日上午10時許發生凶殺案。薛姓男子疑持利器殺害陸姓妻子後自殘，家人返家見狀報警求救，警方已封鎖現場。圖／中央社（屏東縣警察局提供）

屏東市公館一處民宅今天上午發生命案，薛姓男子疑持利器殺妻。住高雄的女兒透過遠端監視系統聽見母親驚叫聲，急返家確認，卻目睹父母倒臥血泊。警方調查釐清中。

薛姓夫婦鄰居透露，薛家住家與廚房都有監視器，住在高雄鳳山的大女兒，今天上午透過遠端監視系統時，突然聽見母親驚叫，立即返家查看，進入廚房後發現雙親倒臥血泊，隨即報案。

鄰居表示，薛男開業當老闆，從事自動儀器控制相關產業，薛男妻子為家管，夫妻平時看似感情和睦，與左鄰右舍互動良好，發生這樣的事令人驚訝。

屏東縣政府警察局屏東分局表示，今天上午10時29分許，約62歲的薛男疑持利器殺害約58歲陸姓妻子後自戕。2人經救護人員送醫後，陸女宣告不治，薛男則仍在昏迷搶救中。警方已完成現場封鎖與蒐證作業。

屏東分局表示，薛男無任何家暴通報或紀錄，將持續調查釐清案情及案發動機，並已啟動家暴通報機制，聯繫社政單位介入關懷，協助家屬處理後續事宜。

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