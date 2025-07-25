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2車禍患者途中…救護車又遭女騎士撞上 3人受傷送醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市消防局仁愛分隊一輛救護車，今天上午載送2名車禍患者送醫，救護車全程開啟警鳴器與警示燈通過路口，行經信一路時遭羅姓女子騎的機車撞上，未禮讓救護車，罷女手腳擦挫傷，與車上患者一併送醫。

市警第二分局信六路派出所調查，今天上午9時25分，仁愛分隊邱姓消防員駕駛救護車，車上載有2名車禍患者，沿愛四路經信一路往義二路方向行駛。由於義二路方向號誌為紅燈，救護車全程開啟警鳴器與警示燈，緩慢通過路口。

警方說，信一路綠燈方向車輛見狀均已減速禮讓，但49歲羅姓女子騎乘機車直行時，疑未注意救護車通行，未及時讓道，不慎擦撞救護車右後方，羅女手腳擦挫傷，消防局再派另輛救護車到場，將羅女與原來2名患者一併送往衛福部基隆醫院治療。

警方表示，雙方經酒測均無酒精反應，詳細肇事原因仍由警方進一步釐清。依道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，聞消防車、救護車、警備車或工程救險車等執行緊急任務時鳴警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。請駕駛人務必主動禮讓執勤車輛通行，是否對羅女開罰，將會依相關資料審查認定。

救護車送2車禍患者就醫，女騎士未禮讓撞上受傷3人都送醫。記者游明煌／翻攝
救護車送2車禍患者就醫，女騎士未禮讓撞上受傷3人都送醫。記者游明煌／翻攝

基隆 患者 車禍 救護車

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