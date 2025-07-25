影／桃市消防救護車急送中毒婦就醫 小貨車未禮讓撞一團3人送醫

桃園市消防局1輛救護車今天中午載運藥物中毒女子送醫途中，行經蘆竹區南昌、忠孝西路口時，遭對向陳姓駕駛的小貨車未禮讓，當讓撞個正著，陳男一度受困車內，所幸3名傷者送醫無礙，肇事責任待釐清。

119勤指中心今天上午11時59分據報，蘆竹區有名61歲賴姓女子因故服用過多安眠藥物，所幸67歲王姓家屬及時發現求救，立刻派出第一救災救護大隊埔子分隊的救護車前往將病患送醫急救，詎料12時30分行經南昌路與忠孝西路的交叉口，突然遭對向未禮讓小貨車撞上，由於撞擊力道甚大，小貨車失控衝到對向並卡在人行道上，駕駛當場受困變形車體內。

消防局表示，車禍發生後，小貨車53歲陳姓駕駛受困車內，立刻派遣大竹分隊救難人員前往協助脫困後，由大竹分隊救護同仁給予清洗傷口、包紮止血後送往林口長庚醫院；所幸藥物中毒的賴女當時意識清醒，同車的王男車禍後頭暈頭痛，2人一起送往桃園敏盛醫院救治。

至於行經路口、聽到救護車警笛聲而未禮讓的陳姓駕駛，前額7公分撕裂傷、左手臂5公分撕裂傷、背痛、意識清醒，大竹分隊救護車送往林口長庚醫院；消防局統計，這起車禍共出動消防車2輛、救護車3輛，救難救護員共11名，挨撞救護車上2名救護員、1名警專實習生皆無外傷，由於撞擊力道較大，3人返隊後皆自行前往醫院就醫。

蘆竹警分局交通分隊據報趕往處理，肇禍小貨車駕駛與救護車駕駛經酒測值皆為0，車禍事故仍待進一步調查，警方呼籲，行經路口務必減速慢行，並注意車前狀況，尤應禮讓執行緊急任務之特種車輛，確保行車安全，共同維護交通秩序。