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新北消防員吳恩碩救溺殉職 今入殮禮拜覆蓋消防旗、國旗

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防員吳恩碩今年7月8日因救溺殉職，今在北市博愛館舉行入殮禮拜，覆蓋消防旗及國旗後火化，新北消防局人員列隊敬禮致意。

新北市名四名消防員吳恩碩（37歲）、張敬謙（36歲）、柳員（43歲）和蕭員（32歲）及義消曹雙全（34歲）本月8日至新店廣興橋下救溺，因搜救船艇翻覆，船上5人被捲入渦流，玩立槳溺水陳男和消防員吳恩碩當天送醫不治，消防員張敬謙隔天中午也宣告不治。

英勇殉職的吳恩碩今天在台北市博愛館景行樓景明廳舉行入殮禮拜後火化，由新北市消防局簡任技正鍾世銘以及5位消防大隊長覆蓋消防旗及國旗，內政部長劉世芳頒授消防專業獎章。

新北市長侯友宜頒授褒揚令、行政院楷模獎章證書及消防榮譽章證書，新北市消防局長陳崇岳頒授消防楷模證書，中央警察大學吳貫遠主任頒授警察大學榮譽學位證書，由追晉兩線一星分隊長的吳恩碩遺孀代表領受。

吳恩碩家屬明天上午將在台灣基督長老教會文山教會舉行告別禮拜，共同追思懷念。

新北市消防員吳恩碩今年7月8日因救溺殉職，今在北市博愛館舉行入殮禮拜，覆蓋消防旗及國旗後火化。圖／家屬提供
新北市消防員吳恩碩今年7月8日因救溺殉職，今在北市博愛館舉行入殮禮拜，覆蓋消防旗及國旗後火化。圖／家屬提供
新北市消防員吳恩碩今年7月8日因救溺殉職，今在北市博愛館舉行入殮禮拜，覆蓋消防旗及國旗後火化。圖／家屬提供
新北市消防員吳恩碩今年7月8日因救溺殉職，今在北市博愛館舉行入殮禮拜，覆蓋消防旗及國旗後火化。圖／家屬提供
新北市消防員吳恩碩今年7月8日因救溺殉職，今在北市博愛館舉行入殮禮拜，覆蓋消防旗及國旗後火化，新北消防局人員列隊敬禮致意。圖／家屬提供
新北市消防員吳恩碩今年7月8日因救溺殉職，今在北市博愛館舉行入殮禮拜，覆蓋消防旗及國旗後火化，新北消防局人員列隊敬禮致意。圖／家屬提供

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