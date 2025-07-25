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扶助金無法入帳！受助兒成警示帳戶 竟是家人拿去給詐騙集團

中央社／ 彰化25日電

彰化家扶中心陸續有受助兒童扶助金無法匯入帳戶，深入了解才得知孩童帳戶遭家人提供給詐團成警示帳戶。彰化地方檢察署（圖）表示，此行為可能涉及違反洗錢防制法，近日也到家扶中心進行反詐騙宣導，希望孩童學會自我保護。圖／中央社
彰化家扶中心陸續有受助兒童扶助金無法匯入帳戶，深入了解才得知孩童帳戶遭家人提供給詐團成警示帳戶。彰化地方檢察署（圖）表示，此行為可能涉及違反洗錢防制法，近日也到家扶中心進行反詐騙宣導，希望孩童學會自我保護。圖／中央社

彰化家扶中心陸續有受助兒童扶助金無法匯入帳戶，深入了解才得知孩童帳戶遭家人提供給詐團成警示帳戶。彰化地檢署表示，家長如有類似行為，恐違反洗錢防制法，也提醒孩子保管好帳戶。

彰化家扶中心今天向中央社記者表示，近期每個月都有孩童帳戶變成警示帳戶，有一戶3名孩童的帳戶皆遭姑姑拿去給詐騙集團使用，結果全數成為警示帳戶，事後姑姑遭警方查獲逮捕；另有個案則是因家長在從事家庭代工時遭詐騙，導致孩子帳戶被誤用。

彰化家扶中心主任王震光說，經了解，主要因家長缺錢出售或遭詐騙而提供孩子帳戶給他人，一旦變成警示帳戶，家扶就無法透過匯款發補助金，必須請家人每月到服務處領現金；若社工評估該受助家庭的主要照顧者年邁或行動不便，即會啟動專案，親自將扶助金送到家。

彰化地方檢察署表示，家長提供孩子帳戶給他人，導致孩子帳戶成為警示帳戶，此行為可能涉及違反洗錢防制法，若有對價關係可處3年以下刑期、拘役或併科新台幣100萬元以下罰金；如明知對方會用來詐騙，將涉及幫助洗錢及詐欺，可處6月以上、5年以下刑期。

彰化地檢署近日到彰化家扶中心對孩童進行反詐騙宣導，希望孩子化為反詐種子，不僅要學會自我保護，回家也要提醒父母「不要為了錢把帳戶賣給詐騙集團」。

檢方提醒，即使是親友，若無正當理由不應隨便將帳戶交給他人，如孩子明知家長持其帳戶供他人犯罪使用，就可能變成幫助犯，不可不慎。

帳戶 彰化 詐團 詐騙集團 家扶中心

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