台中北屯驚傳路樹倒塌！3車遭波及 馬路雙向不通

台中市北屯區崇德三路、熱河路三段路口今下午1點多發生路樹倒塌意外，當時1顆約3層樓高的路樹連根拔起，直接倒向一旁馬路，造成熱河路雙向都無法通行，樹幹也壓到停在路邊的1輛小客車、2輛機車，所幸沒有人經過受傷，台中第五分局到場交通管制，並聯繫車主、主管單位處置。

【中央社／台中25日電】

台中市北屯區1處路口，今天下午突然有1棵2層樓高的路樹倒塌，造成停放路旁的1輛自小客車及2輛機車受損，幸無人受傷，警方獲報到場交管，並通報有關單位後續處置。

台中市警局第五分局表示，今天下午1時36分獲報，北屯區崇德三路與熱河路3段路口，有2層樓高的路樹倒塌影響通行，幾乎阻斷所有車道通行，警方立即到場擺設交通錐警示，並在場協助交通疏導。

警方表示，經調查該件路樹倒塌事故，造成停放路旁的1輛自小客車及2輛機車受損，現場無人員受傷，警方已聯繫相關車主協助後續處理。

警方呼籲，遇有天候不穩或路樹倒塌等突發狀況時，請駕駛人放慢車速、注意路況，配合現場員警指揮或交通錐標示小心通行；如發現有妨礙交通或危及安全的路樹、物件，請即時通報警方或相關單位處理。