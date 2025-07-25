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汐止行政中心傳意外！翁墜落撞破防護網重傷 家屬忍痛放棄急救

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止行政中心今上午傳墜落意外，6旬翁疑從高處掉落撞破位於公所3樓的防護網再落地，因傷勢重傷，今天下午家屬忍痛放棄急救。墜樓過程及原因，現由警方調查釐清。

新北市消防局今天上午9時30分獲報，汐止區新台五路1段的汐止行政中心發生墜樓意外，救護人員及員警獲報到場，發現69歲陳姓男子倒臥在行政中心旁靠近仁愛路的地下停車出入車道上，陳男落地時意識尚清楚，員警協助消防救護人員將陳男送往內湖三軍總醫院急救。

據了解，陳男就住在公所附近，今天不知何故傳訊給女兒說要心情不好要外出走走，沒想到竟是直接前往總層共13層的汐止行政中心，搭電梯直上8樓從露台墜落至1樓，由於過程中有撞到位於3樓防護網才掉落在停車場車道，並沒有從高處直接落地。

陳男到院後情況並不樂觀，經搶救後轉入加護病房觀察，今天下午家屬已決定放棄急救。詳細事發原因有待進一步調查釐清。

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新北市汐止行政中心今上午傳墜落意外，6旬翁疑從高處掉落撞破位於3樓的防護網落地，因傷勢重傷，今天下午家屬忍痛放棄急救。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止行政中心今上午傳墜落意外，6旬翁疑從高處掉落撞破位於3樓的防護網落地，因傷勢重傷，今天下午家屬忍痛放棄急救。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止行政中心今上午傳墜落意外，6旬翁疑從高處掉落撞破位於3樓的防護網落地，因傷勢重傷，今天下午家屬忍痛放棄急救。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止行政中心今上午傳墜落意外，6旬翁疑從高處掉落撞破位於3樓的防護網落地，因傷勢重傷，今天下午家屬忍痛放棄急救。記者王長鼎／翻攝

汐止 墜樓

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