悲劇！屏東六旬男子殺妻後自戕 昏迷送醫中

屏東市公興路一處民宅今早10時29分左右發生一起命案，62歲薛姓男子疑似持利器殺害58歲妻子後自戕，經救護人員送醫，目前薛男仍在昏迷治療中，警方已完成現場封鎖與蒐證作業。

警方調查，薛男並無任何家暴通報或紀錄，行凶動機尚待釐清，現場初步發現一把疑似作案凶刀，警方已啟動家暴通報機制，聯繫社政單位介入關懷，並持續協助家屬處理後續事宜。

據鄰居表示，薛姓夫妻近日頻有爭執，但子女未同住，家住高雄鳳山的女兒從監視器中聽到媽媽發出一聲慘叫，覺得事情有異，連忙趕回屏東老家查看，結果發現媽媽倒在廚房中，連忙報警送醫。

疑殺妻後自戕的薛男陷入昏迷，透屏東榮總急救中。

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