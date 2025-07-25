影／新莊大叔被指販毒收錢不交貨 買家不爽帶7人開槍拿刀砍他

新北市新莊區清晨發生槍擊、持刀砍人，1名54歲男子手肘被砍傷送醫，7名嫌犯乘車逃逸，8時許躲藏在旅館全被警方逮捕，初步調查疑因被害人販毒收了5萬元遲遲不交貨，被買方教訓，全案依殺人未遂、恐嚇等罪嫌偵辦中。

新莊區福營路1幢出租雅房公寓，今天清晨5時許傳出槍響，2樓某戶玻璃窗被子彈穿孔。樓上租客聽見槍聲，又看見1樓門口堵了一群人在吵架，嚇得不敢出門。

警方獲報趕抵，54歲林姓男租客右手肘被刀劃出約10公分傷口送醫縫合，他的房間未搜出毒品，1樓通往2樓的樓梯找到3枚改造手槍子彈及1個彈殼。新莊警分局隨後報請檢察官指揮偵辦，調閱監視器發現7名嫌犯分乘2輛汽車逃離。

警方擴大以車追人，發現嫌犯做案之後開車到相距約6公里的新北大道三段某旅館開房間藏匿，甚至都還沒逃出新莊區。員警大約上午8時許破門逮捕6男1女，其中1男15歲，其餘自29到37歲不等，現場查扣1把改造手槍、開山刀和西瓜刀各1支，嫌犯幾乎人手1支電子煙共9顆依托咪酯毒煙彈，還有鋁製球棒、彈簧刀等證物。

初步調查，34歲褚姓主嫌聲稱拿5萬元向被害人購買毒品，被拖著遲遲不交貨，因此帶了一群人去恐嚇、圍毆教訓他一頓。7名嫌犯警詢後將依殺人未遂、恐嚇罪嫌及違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

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