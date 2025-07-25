快訊

雨彈狂炸！北北基12縣市大雨特報 大雷雨轟這地區

欠銀行逾20億！國光客運年虧1.9億 苦撐14條路線喊「不玩了」

還在用嗎？Google短網址下月「賜死」！官方公告：連結全面失效

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南安南區海佃路段2轎車碰撞 雙方均掛彩送醫

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區海佃路2段與同安路口今上午7時30分發生一起交通事故，鄭姓男子駕駛轎車沿海佃路2段南向北左轉海尾路時，與李姓男子駕駛轎車沿海佃路2段北向南直行發生碰撞，雙方均身體擦挫傷送醫救治，酒測值均為零，警方指出，肇事原因仍待釐清。

這場車禍發生後，隨即有目擊者在Threads社群上發文，指一大早就車禍，黑車疑似闖紅燈，左轉燈已亮，而白車迴轉。同時，目擊者也表示，現場有人受傷，頭部還一直流血等語，因而引發討論。

台南市警三分局交通分隊小隊長吳仲福說，上午7時30分許接獲報案，員警到場了解，鄭男所駕駛轎車沿海佃路2段南向北左轉海尾路時，與李男駕駛轎車沿海佃路2段北向南直行發生碰撞，雙方均身體擦挫傷送醫救治；肇事原因尚待警方釐清。

據調查，鄭男駕駛轎車沿海佃路2段南向北左轉海尾路時，與李男駕駛轎車沿海佃路2段北向南直行發生碰撞，李車車頭全毀，可見當時撞擊力道之大。圖／讀者提供
據調查，鄭男駕駛轎車沿海佃路2段南向北左轉海尾路時，與李男駕駛轎車沿海佃路2段北向南直行發生碰撞，李車車頭全毀，可見當時撞擊力道之大。圖／讀者提供
警方指出，雙方駕駛均身體擦挫傷，經救護車送醫救治，酒測值均為零。圖／讀者提供
警方指出，雙方駕駛均身體擦挫傷，經救護車送醫救治，酒測值均為零。圖／讀者提供
台南市警三分局交通分隊今上午7時30分許接獲報案後，派員到場了解車禍狀況。圖／讀者提供
台南市警三分局交通分隊今上午7時30分許接獲報案後，派員到場了解車禍狀況。圖／讀者提供

台南 車禍 闖紅燈

延伸閱讀

全台首座「高腳屋」親水運動館 南市安南、新營雙館聯合招商

高雄男違停拒檢駕車逃2.1公里 困車陣遭警攔截查獲喪屍煙彈

轎車貼「駕駛有精神病」遭檢舉 嘉義監理所要求車主重新體檢引熱議

高雄國中生持喪屍煙彈開車！ 衝撞電箱釀上百戶大停電

相關新聞

4年後…傳出永裕興18號船員求救瓶中信 家屬查真偽「為何不是中文字」

台籍永裕興18號漁船2020年12月30日在太平洋中途島東北方神秘失聯，3天後美國偵察機空拍發現漁船遭巨浪襲擊嚴重受損，...

悲劇！屏東六旬男子殺妻後自戕 昏迷送醫中

屏東市公興路一處民宅今早發生一起命案，62歲薛姓男子疑似持利器殺害58歲妻子後自戕，經救護人員送醫，目前薛男仍在昏迷治療...

「為什麼不是今天？」暖警一句話打動少女心 當天隨警回家鄉見阿公

彰化縣1名七旬阿公思念出門遊玩20天未歸的15歲孫女，報警協尋，警方聯絡上少女，以「爺爺疼你擔心你」勸說回家，少女回覆「...

汐止行政中心傳意外 翁撞破3樓防護網落地重傷 家屬忍痛放棄急救

新北市汐止行政中心今上午傳墜落意外，6旬翁疑從高處掉落撞破位於公所3樓的防護網再落地，因傷勢重傷，今天下午家屬忍痛放棄急...

影／新莊大叔被指販毒收錢不交貨 買家不爽帶7人開槍拿刀砍他

新北市新莊區清晨發生槍擊、持刀砍人，1名54歲男子手肘被砍傷送醫，7名嫌犯乘車逃逸，8時許躲藏在旅館全被警方逮捕，初步調...

影／台南安南區海佃路段2轎車碰撞 雙方均掛彩送醫

台南市安南區海佃路2段與同安路口今上午7時30分發生一起交通事故，鄭姓男子駕駛轎車沿海佃路2段南向北左轉海尾路時，與李姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。