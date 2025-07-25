影／台南安南區海佃路段2轎車碰撞 雙方均掛彩送醫

台南市安南區海佃路2段與同安路口今上午7時30分發生一起交通事故，鄭姓男子駕駛轎車沿海佃路2段南向北左轉海尾路時，與李姓男子駕駛轎車沿海佃路2段北向南直行發生碰撞，雙方均身體擦挫傷送醫救治，酒測值均為零，警方指出，肇事原因仍待釐清。

這場車禍發生後，隨即有目擊者在Threads社群上發文，指一大早就車禍，黑車疑似闖紅燈，左轉燈已亮，而白車迴轉。同時，目擊者也表示，現場有人受傷，頭部還一直流血等語，因而引發討論。