聽新聞
0:00 / 0:00
影／台南安南區海佃路段2轎車碰撞 雙方均掛彩送醫
台南市安南區海佃路2段與同安路口今上午7時30分發生一起交通事故，鄭姓男子駕駛轎車沿海佃路2段南向北左轉海尾路時，與李姓男子駕駛轎車沿海佃路2段北向南直行發生碰撞，雙方均身體擦挫傷送醫救治，酒測值均為零，警方指出，肇事原因仍待釐清。
這場車禍發生後，隨即有目擊者在Threads社群上發文，指一大早就車禍，黑車疑似闖紅燈，左轉燈已亮，而白車迴轉。同時，目擊者也表示，現場有人受傷，頭部還一直流血等語，因而引發討論。
台南市警三分局交通分隊小隊長吳仲福說，上午7時30分許接獲報案，員警到場了解，鄭男所駕駛轎車沿海佃路2段南向北左轉海尾路時，與李男駕駛轎車沿海佃路2段北向南直行發生碰撞，雙方均身體擦挫傷送醫救治；肇事原因尚待警方釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言