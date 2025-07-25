「為什麼不是今天？」暖警一句話打動少女心 當天隨警回家鄉見阿公

彰化縣1名七旬阿公思念出門遊玩20天未歸的15歲孫女，報警協尋，警方聯絡上少女，以「爺爺疼你擔心你」勸說回家，少女回覆「最近會回家」，在員警關懷和追問下勸服少女，同意與警會合被送回家。

據了解，彰化縣國中6月30日休業式，國一升國二女學生小玉（化名）下午即與朋友出門遊玩，出門前向家人報備，離家後也斷續聯繫，但家人擔心「玩太久有危險」，由祖父報警協尋。

小玉今年2月間出門也不知去向，家人請警方幫忙尋找，幸運的是報警當天下午被南投警方找到，通知家人帶回。這次和朋友出門玩，一群人有男有女，家人雖知情也沒失聯，但小玉滯留在外近20天不回家，最疼愛她的阿公怕她吃虧上當，本（7）月20日再度報警協尋。

彰化縣警察局芳苑分局第三組巡佐許宏榮先撥打小玉手機，都沒接聽，改用簡訊先自我介紹，並說明聯絡她的用意，小玉回覆簡訊答稱她很好，許宏榮提議互加LINE方便聯繫，小玉答應。加LINE之後，許宏榮多次委婉勸說她在外多一天，爺爺和警察叔叔的擔心就多一天。

許宏榮最長一句話是昨（24日）LINE她「暑假還很長，妳爺爺很疼妳，警察也很擔心妳，妳就算今天先回家，之後還是有很長的放假時間。」小玉稍後回覆「我想一想」，然後LINE「最近會回家」，許宏榮立馬追問「為什麼不是今天？」小玉片刻後回覆「等我一下」半小時後再回覆「我知道了」，接著與約定與許宏榮下午見面地點和時間。

許宏榮駕車到台中東海大學附近與小玉會合，載她回芳苑警分局辦理撤尋，等候她的祖父來接人時，分局第三組組長邱明宏臨時扮演心靈導師，分享暑期青少年在外易遭易問題。待小玉的祖父風塵樸樸趕到分局，在資源回收場辛苦工作模樣讓員警看了都心酸，勸小玉懂得疼惜阿公的愛。