漁船走私蒲燒鰻 海巡查獲2起共6.4噸水產品

海巡署表示，今年已查獲2起不肖業者非法走私共6.4噸蒲燒鰻食品來台，後續交檢警等單位偵辦，將持續與海關及檢警調合作，打擊各類非法水產品入境，全力防堵走私。

海巡署今天發布新聞資料，查獲2起非法走私蒲燒水產食品案，經分析後認為是不肖業者企圖規避關稅、報關、保險、冷凍鏈運輸、倉儲及檢疫等費用，想藉此牟取暴利。

海巡署表示，不肖業者在走私運輸過程中，因食品未具冷鏈保存，容易變質腐壞及孳生病菌，嚴重危害食品衛生與消費者健康。今年攔截超過6.4公噸未經查驗及冷凍保存走私蒲燒鰻等水產食品，展現嚴查走私、守護食安的決心。

針對今年查獲2起案件，海巡署北部分署第二岸巡隊6月間在基隆商港執行邊境查緝任務，查獲自中國違規輸入、未標示產地的冷凍水產品，總重逾1.4公噸。

海巡署表示，此批水產品未依規定申報且來源不明，涉違反海關緝私條例等規定，全案依法函送財政部關務署基隆關裁處。

此外，海巡署金馬澎分署今年1月間執行例行登船檢查時，發現1艘漁船魚艙內有500箱保麗龍箱，內部全是加工完成的蒲燒鰻魚，後續把船長等人移送相關單位偵辦。

海巡署表示，水產品須採合法輸入並依食品安全衛生管理法經食品輸入查驗，才能在國內販售及使用，將持續與海關及檢警調單位密切合作，強化海域及港口邊境查緝能量，打擊各類非法水產品入境，全力防堵走私。

海巡署表示，國人應提高海域安全意識，如發現海上有異常活動應保持警覺，若發現海上可疑情況可撥「118」海巡免費專線報案。