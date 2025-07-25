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國3北上外埔段凌晨瑪莎拉蒂追撞聯結車 駕駛乘客1死1傷

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

國道三號北向166.9公里處（外埔路段）今天清晨2時39分發生一起死亡車禍，28歲張姓男子駕駛藍色瑪莎拉蒂，追撞前方同車道的聯結車，車頭插進聯結車車尾，張男和副駕的女性友人受困車內，經警消人員到場救出送醫搶救不治，副駕的女性友人輕傷，驚嚇得蹲在路肩。

國道七隊大甲分隊表示，小輛小客車行駛於外側車道，因不明原因追撞前方同車道的營業半聯結車，張男駕駛死亡、副駕駛座女性乘客受傷。

國道警方接獲車禍通報後，立即通知救護車及高公局緩撞車前往現場處理，初步調查發現，張男有酒駕肇事，救護人員到場發現張男已無呼吸心跳，送往大甲光田醫院，搶救依然無效，女性傷者，約32歲、肢體擦傷、意識清楚，送醫救治。

大甲分隊指出，事故共造成1死1傷，相關肇事原因仍待調查釐清。警方呼籲夜間行車應保持適當安全距離，並隨時注意前方路況，避免引發交通事故，造成自身及他人之危險。

國道三號北向166.9公里處（外埔路段）今天清晨2時39分發生一起死亡車禍。圖／大甲分隊提供
國道三號北向166.9公里處（外埔路段）今天清晨2時39分發生一起死亡車禍。圖／大甲分隊提供
國道三號北向166.9公里處（外埔路段）今天清晨2時39分發生一起死亡車禍。圖／大甲分隊提供
國道三號北向166.9公里處（外埔路段）今天清晨2時39分發生一起死亡車禍。圖／大甲分隊提供
國道三號北向166.9公里處（外埔路段）今天清晨2時39分發生一起死亡車禍。圖／大甲分隊提供
國道三號北向166.9公里處（外埔路段）今天清晨2時39分發生一起死亡車禍。圖／大甲分隊提供
國道三號北向166.9公里處（外埔路段）今天清晨2時39分發生一起死亡車禍。圖／大甲分隊提供
國道三號北向166.9公里處（外埔路段）今天清晨2時39分發生一起死亡車禍。圖／大甲分隊提供

車道 死亡 國道 交通事故

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