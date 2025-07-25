快訊

泰國柬埔寨邊境開炮互轟 泰軍公布危險區域、十萬人撤至避難所

大罷免直播即時開票！726鎖定《聯合新聞網》看最新戰況

快來對獎囉！5-6月統一發票開獎 千萬特別獎號「47406327」

弄丟作業怕被罵！男童離家徘徊大園街頭 警溫暖開導解心結

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市大園區一名9歲的張姓男童，昨(24)日下午16時許因不小心弄丟作業本怕被父親責罵，獨自離家在三和路徘徊，大園警分局巡邏員警見狀將男童帶回關懷開導，化解男童的心結，後續則通知男童父親前來將人平安帶返家。

368747 0
男童因不小心弄丟作業本怕被父親責罵，獨自離家在三和路徘徊圖：讀者提供

三菓派出所說明，員警於昨日下午巡邏行經三和路時，發現張姓男童揹著書包獨自在街頭徘徊，員警見男童臉色凝重、神情有異疑似有心事，隨即上前關懷詢問。但男童面對員警的提問卻是低頭不語，員警便先將他帶回派出所休息，並提供飲料餅乾讓他果腹。男童在警方的耐心溝通下終於打開心房，表示他不小心弄丟作業本，擔心父親發現後會責罵他，於是趁父親不注意時離家出走，男童講到激動處甚至眼眶泛淚，員警只好先對他關懷安撫，讓男童情緒穩定，並通知其父親前來接人。

368748 0
男童父親發現兒子不在家裡，正打算至派出所報案時就接到警方來電，所幸兒子平安無事，才讓他放下心中大石。圖：讀者提供

警方表示，男童父親隨後趕抵派出所，表示他當時在家中忙其他事，回過神來才發現兒子竟不在家裡，他到處都找不到，正打算至派出所報案時就接到警方來電，所幸兒子平安無事，才讓他放下心中大石。男童父親也說會好好與兒子溝通管教，避免再發生同樣情形，感謝警方的熱心幫忙。

本文章來自《桃園電子報》。原文：弄丟作業怕被罵！男童離家徘徊大園街頭 警溫暖開導解心結

延伸閱讀：

  1. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒
  2. 台版櫻花前線看這邊 九族八重櫻最佳賞花期出爐

溝通 桃園

延伸閱讀

失聯9小時！8旬翁大熱天迷路 報案不到1小時終尋獲

印尼移工醉後狂吐 小黃運將無奈向大園警求助

萬里砂石車撞國光客運1OHCA、13輕重傷 砂石車司機受困搶救中

失智翁迷路摔破膝蓋 大園警、里長及時伸援

相關新聞

三重男持剪刀當街騷擾學童警逮到人 衛生局今強制送醫

新北市三重區昨天下午有1名男子持剪刀騷擾學童，員警獲報趕抵查無實據，僅抄登資料並告誡，不料深夜卻在網路看見他持刀騷擾的畫...

永裕興18號當年調查「遇超強爆發性氣旋、船員未穿救生衣」 還留下一謎團

永裕興18號10名人員2021年失聯，求救瓶中信曝光後又重燃家屬希望，國家運輸安全調查委員會報告指出，漁船在夏威夷中途島...

8旬翁國道匝道突迴轉 後車閃避不及撞上雙雙送醫

國道三號北上391公里屏東縣九如鄉路段，11日發生一起車禍，82歲陳姓老翁駕駛自小客車突然無故在匝道處迴轉，造成後方車輛...

與妻預告「要回家了」後失聯 水電匠疑觸電陳屍校園

水電匠周姓男子昨早到台北市士林區社子國小施做水電工程，下午4時許打電話給妻子預告「要回家了」後遲未返家，妻子苦等刀晚上1...

影／台南安南區海佃路段2轎車碰撞 雙方均掛彩送醫

台南市安南區海佃路2段與同安路口今上午7時30分發生一起交通事故，鄭姓男子駕駛轎車沿海佃路2段南向北左轉海尾路時，與李姓...

「為什麼不是今天？」暖警一句話打動少女心 當天隨警回家鄉見阿公

彰化縣1名七旬阿公思念出門遊玩20天未歸的15歲孫女，報警協尋，警方聯絡上少女，以「爺爺疼你擔心你」勸說回家，少女回覆「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。