桃園市大園區一名9歲的張姓男童，昨(24)日下午16時許因不小心弄丟作業本怕被父親責罵，獨自離家在三和路徘徊，大園警分局巡邏員警見狀將男童帶回關懷開導，化解男童的心結，後續則通知男童父親前來將人平安帶返家。

男童因不小心弄丟作業本怕被父親責罵，獨自離家在三和路徘徊圖：讀者提供

三菓派出所說明，員警於昨日下午巡邏行經三和路時，發現張姓男童揹著書包獨自在街頭徘徊，員警見男童臉色凝重、神情有異疑似有心事，隨即上前關懷詢問。但男童面對員警的提問卻是低頭不語，員警便先將他帶回派出所休息，並提供飲料餅乾讓他果腹。男童在警方的耐心溝通下終於打開心房，表示他不小心弄丟作業本，擔心父親發現後會責罵他，於是趁父親不注意時離家出走，男童講到激動處甚至眼眶泛淚，員警只好先對他關懷安撫，讓男童情緒穩定，並通知其父親前來接人。

男童父親發現兒子不在家裡，正打算至派出所報案時就接到警方來電，所幸兒子平安無事，才讓他放下心中大石。圖：讀者提供

警方表示，男童父親隨後趕抵派出所，表示他當時在家中忙其他事，回過神來才發現兒子竟不在家裡，他到處都找不到，正打算至派出所報案時就接到警方來電，所幸兒子平安無事，才讓他放下心中大石。男童父親也說會好好與兒子溝通管教，避免再發生同樣情形，感謝警方的熱心幫忙。

本文章來自《桃園電子報》。原文：弄丟作業怕被罵！男童離家徘徊大園街頭 警溫暖開導解心結