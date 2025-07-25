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三重男持剪刀當街騷擾學童警逮到人 衛生局今強制送醫
新北市三重區昨天下午有1名男子持剪刀騷擾學童，員警獲報趕抵查無實據，僅抄登資料並告誡，不料深夜卻在網路看見他持刀騷擾的畫面，趕緊再去找人，今天上午帶回偵辦恐嚇公眾罪嫌，市政府衛生局後續將他強制送醫。
警方昨天下午4時50分獲報三重區自強路一段、大智街口附近，有1名穿著綠色籃球背心中年男子，持剪刀騷擾店家及路人，員警趕抵盤查，他衣著容貌整潔、身上沒有剪刀、情緒穩定、應對正常、否認指控。最後僅抄登身分資料、告誡後請他離開。
結果員警深夜11時許，在Threads看見他持剪刀逛大街、騷擾路人的影片和照片，甚至包括2名學童也被騷擾，認為已造成民眾恐慌，有危害公共安全之虞。警方趕緊發動找人，但是電話聯繫不上，另透過家屬協助，今天上午9時40分帶回派出所，警訊後請回，將依恐嚇公眾罪嫌函送地檢署偵辦。
男子無業、單身獨居、沒有前科，在派出所面對警詢答非所問，身心狀況不太穩定，警方依規定通報衛生單位。新北市政府衛生局今天上午已安排強制就醫。
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