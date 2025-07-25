澎湖馬公案山社區傳槍響？警方兩度搜索 未發現彈殼

澎湖馬公案山活動中心旁一間廟宇昨晚疑傳槍響，有民眾報案看到兩車談判衝突，隨後傳出槍聲，警方獲報，兩度到場展開地毯式搜索，但未發現彈殼或其他跡證，已掌握車牌號碼並聯繫車主說明，持續釐清案情。

昨天深夜11時21分，馬公分局文澳派出所接獲報案，指案山社區某廟宇廣場疑似傳出鳴槍聲，員警趕抵現場並未發現可疑人士，也未尋獲遺留彈殼。

據了解，報案人是一名釣客，正前往第三漁港造船廠一帶海釣，路過案山活動中心旁一間小廟看到兩部車停靠，疑似談判爆發口角，隨後聽到3聲槍響，當晚警方正執行擴大臨檢勤務，獲報後趕抵現場，人已不見蹤影，大批警力現場摸黑展開地毯式搜索，一無所獲。

今天清晨再度重返現場勘查搜索，仍沒找到彈殼，也未發現開槍相關跡證，警方初步研判，可能是空氣槍擊發才沒有留下彈殼。經調閱監視器畫面，確認兩部車輛確曾短暫停留，已連繫車主到案說明製作調查筆錄，釐清事發經過。