「綠能蟑螂」現形！工程包商鎖工地抗議 警列掃黑對象送法辦

刑事局南部打擊犯罪中心今天開記者會，發布今年3月掃黑行動查緝「綠能蟑螂」成果，警方查出台南某科技公司承包太陽能光電工程，遭下游工程行涉嫌以鎖門、驅趕工人及聚集抗議等行為阻擋施工，將涉案吳姓男子提報掃黑治平對象移送法辦。

據了解，台南某光電系統商承攬雲林縣水林鄉某太陽能光電工程，吳姓男子（45歲）是這家系統商的下游包商，由於雙方因工程尾款問題發生糾紛，吳姓男子便涉嫌藉端干擾光電工程施工。

警方調查，吳男去年9月夥人到台南市安定區光電系統商的公司，涉嫌驅趕員工，10月間又和3名男子，拿鐵鍊鎖頭鎖住施工案場大門，11月還帶10名男子去公司拉白布條抗議，要求500萬元工程款。

太陽能光電系統商曾對外稱，下包商利用承攬土方工程名義，以廢棄物充當合法土方，涉嫌利用幫派組織包圍工地、強行趕走現場工人並強行上鎖，嚴重癱瘓工程進度。

刑事局南部打擊犯罪中心接獲線報，赴台南安南區及高雄路竹區，查獲吳姓男子和10名涉案男子，專案小組蒐證後，將吳男提報為治平掃黑專案檢肅目標，查扣抗議布條及頭巾，查辦全案。吳男稱，系統商拒給工程尾款，可能導致他的公司倒閉，才用這種方法要工程款。