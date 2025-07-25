快訊

泰國柬埔寨邊境開炮互轟 泰軍公布危險區域、十萬人撤至避難所

大罷免直播即時開票！726鎖定《聯合新聞網》看最新戰況

快來對獎囉！5-6月統一發票開獎 千萬特別獎號「47406327」

聽新聞
0:00 / 0:00

男八里檳榔攤濺酒後口角 盛怒持剪2下刺穿對方頭骨致死

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

游姓男子日前與友在新北八里一處檳榔攤飲酒，因細故與陳姓男子口角，憤而持剪刀朝陳男頭頂猛刺2刀，其中一刀刺穿頭骨，陳男送醫後傷重不治，警方獲報當場依現行犯逮捕游男，檢方今偵結依殺人罪嫌起訴。

起訴指出，47歲游男與54歲陳男今年3月9日晚上7時許與友人聚集新北市八里區一處檳榔攤內聚餐飲酒，游先是因遭懷疑翻動他人包包，與人爭吵，消停後又因細故與陳男爆發爭執，游盛怒之下隨手抄起桌上1把不鏽鋼剪刀，朝坐著的陳男頭頂連刺2刀，其中1刀深度達3.7公分，穿過陳男頂骨，另1刀則刺破頭皮，刀刃卡在陳男頂骨上。

兩道穿刺傷導致陳男當場大量出血，經送往淡水馬偕醫院急救後，3月19日上午11時12分仍因創傷性硬腦膜下出血、左頂骨破裂、顱內出血、大腦損傷等，不治身亡。

案發當時，檳榔攤林姓員工見狀報警處理，警方獲報到場即依殺人罪現行犯逮捕游男，依法送辦，士林地檢署複訊後依殺人未遂罪嫌向法院聲押，士林地院原裁定無保請回，但陳男家屬出面質疑，經檢方抗告後，法院改裁定羈押游男。

檢方偵查後認定，游男涉嫌殺人罪，今偵結起訴，預計今日將移審士林地院。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男遭游男持剪刀刺穿頭骨，送醫不治。記者李隆揆／翻攝
陳男遭游男持剪刀刺穿頭骨，送醫不治。記者李隆揆／翻攝

檳榔 殺人 八里

延伸閱讀

惡煞曾犯夜店殺警案 昨酒後猛刺姊夫兩刀奪命

艋舺檳榔攤命案 檢方再押1共犯 全案共4人羈押

北市檳榔攤少年命案疑感情糾紛釀禍 警逮8人到案

少年留現場「自稱犯案」！新北警查毒驚見男屍 疑遭毆打內出血死亡

相關新聞

三重男持剪刀當街騷擾學童警逮到人 衛生局今強制送醫

新北市三重區昨天下午有1名男子持剪刀騷擾學童，員警獲報趕抵查無實據，僅抄登資料並告誡，不料深夜卻在網路看見他持刀騷擾的畫...

永裕興18號當年調查「遇超強爆發性氣旋、船員未穿救生衣」 還留下一謎團

永裕興18號10名人員2021年失聯，求救瓶中信曝光後又重燃家屬希望，國家運輸安全調查委員會報告指出，漁船在夏威夷中途島...

8旬翁國道匝道突迴轉 後車閃避不及撞上雙雙送醫

國道三號北上391公里屏東縣九如鄉路段，11日發生一起車禍，82歲陳姓老翁駕駛自小客車突然無故在匝道處迴轉，造成後方車輛...

與妻預告「要回家了」後失聯 水電匠疑觸電陳屍校園

水電匠周姓男子昨早到台北市士林區社子國小施做水電工程，下午4時許打電話給妻子預告「要回家了」後遲未返家，妻子苦等刀晚上1...

影／台南安南區海佃路段2轎車碰撞 雙方均掛彩送醫

台南市安南區海佃路2段與同安路口今上午7時30分發生一起交通事故，鄭姓男子駕駛轎車沿海佃路2段南向北左轉海尾路時，與李姓...

「為什麼不是今天？」暖警一句話打動少女心 當天隨警回家鄉見阿公

彰化縣1名七旬阿公思念出門遊玩20天未歸的15歲孫女，報警協尋，警方聯絡上少女，以「爺爺疼你擔心你」勸說回家，少女回覆「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。